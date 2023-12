澳洲爆史上最大規模洪災！機場被淹沒「飛機泡水」　鱷魚游進城

▲澳洲爆發史上最大規模洪災。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

澳洲昆士蘭北部爆發大規模洪水,淹沒多地房屋,並造成水電中斷,創下史上最嚴重洪水紀錄。當局警告,這可能是當地有史以來最嚴重的自然災害,而政府目前也已疏散數千居民,但仍有數百人受困。

Severe flooding is impacting Cairns, Australia, and Far North Queensland due to the lingering effects of Tropical Cyclone Jasper, which is causing continuous and heavy rainfall in the region.



This is Cairns Airport today



@OutbackAussie5 pic.twitter.com/wClpzRmYBr — Volcaholic (@volcaholic1) December 17, 2023

據BBC報導,由熱帶氣旋引發的極端天氣為昆士蘭帶來了相當於一年的降雨量,導致大面積洪水。從現場畫面可見,凱恩斯機場(Cairns)有多架飛機泡在了洪水之中,還有鱷魚順著洪水游到了鎮裡,嚇得人們趕緊搭船逃離家園。

The Cairns area floods are like the recent record Lismore floods but with crocodiles! pic.twitter.com/46Z8DSzvmJ — Peter M (@PeterM21162318) December 18, 2023

截至目前為止,凱恩斯市的降雨量已超過200萬,但天氣預報預測,強降雨還會持續24小時。當地政府已展開大規模疏散行動,數百名當地居民被迫搬離家園,但仍有無數人被困在上漲的水位中,面臨安全飲用水減少、房屋被淹沒、道路和電力中斷的危險。

Meanwhile in Cairns pic.twitter.com/vE6f91uv5C — Clown Down Under (@clowndownunder) December 17, 2023

在偏遠的烏甲(Wujal),有9人被困在了醫院的屋頂上度過一夜,其中還包括一名生病的孩子,但由於道路中斷,救援人員仍難以到達。儘管這群人後來被轉移到其他地方,但當局認為,烏甲整個城鎮都需要被疏散。

People trapped by floodwaters on the roof of a health clinic in the North QLD Indigenous community of Wujal Wujal, population 300. There have been sightings of crocodiles in the waters and locals are hoping for aerial rescue. shared by Cape York Weekly. @abcnews pic.twitter.com/i3KqRRGFTj — Siobhan Heanue (@siobhanheanue) December 17, 2023

雖然降雨預計將在19日開始緩解,但河水水位尚未達到峰值,因此洪水可能還會持續數日。報導稱,當地有多條河流的水位預計將打破1977年大洪水的紀錄,而州政府估計,這場洪災將造成逾10億澳元的損失(約新台幣210億元)。