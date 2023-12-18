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澳洲爆史上最大規模洪災！機場被淹沒「飛機泡水」　鱷魚游進城

▲▼澳洲洪水。（圖／CFP）

▲澳洲爆發史上最大規模洪災。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

澳洲昆士蘭北部爆發大規模洪水，淹沒多地房屋，並造成水電中斷，創下史上最嚴重洪水紀錄。當局警告，這可能是當地有史以來最嚴重的自然災害，而政府目前也已疏散數千居民，但仍有數百人受困。

據BBC報導，由熱帶氣旋引發的極端天氣為昆士蘭帶來了相當於一年的降雨量，導致大面積洪水。從現場畫面可見，凱恩斯機場（Cairns）有多架飛機泡在了洪水之中，還有鱷魚順著洪水游到了鎮裡，嚇得人們趕緊搭船逃離家園。

截至目前為止，凱恩斯市的降雨量已超過200萬，但天氣預報預測，強降雨還會持續24小時。當地政府已展開大規模疏散行動，數百名當地居民被迫搬離家園，但仍有無數人被困在上漲的水位中，面臨安全飲用水減少、房屋被淹沒、道路和電力中斷的危險。

在偏遠的烏甲（Wujal），有9人被困在了醫院的屋頂上度過一夜，其中還包括一名生病的孩子，但由於道路中斷，救援人員仍難以到達。儘管這群人後來被轉移到其他地方，但當局認為，烏甲整個城鎮都需要被疏散。

雖然降雨預計將在19日開始緩解，但河水水位尚未達到峰值，因此洪水可能還會持續數日。報導稱，當地有多條河流的水位預計將打破1977年大洪水的紀錄，而州政府估計，這場洪災將造成逾10億澳元的損失（約新台幣210億元）。

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