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銀行簡訊警告「新裝置登入帳戶」　她回撥被騙光百萬積蓄！

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

▲ 蘇妮收到簡訊後不疑有他，未料落入詐騙陷阱。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名女子收到銀行簡訊通知她的帳戶出現異常活動，趕緊回撥給銀行，未料竟落入詐騙份子精心設計的冒名簡訊詐欺陷阱，儘管她很快就察覺有異，趕緊打給銀行凍結帳戶，但高達上百萬台幣的畢生積蓄早已不翼而飛。

根據《紐約郵報》，女子蘇妮（Suni Wan）接受時事節目A Current Affair訪問說明，她當時收到一封來自匯豐銀行（HSBC）的簡訊，通知她銀行帳戶出現「詐欺活動」，稱有新裝置登入她的帳戶，若非她本人登入，請她立即回電。

蘇妮嚇得馬上回撥這支電話，當下沒有起疑是因為這封訊息就出現在銀行平常簡訊通知她的訊息串裡。電話接通後，對方稱有一支三星S8手機登入她的帳戶，而蘇妮的上一支手機就是這個型號，令她不禁擔心是舊手機落入他人手中，企圖登入她的帳戶。

於是蘇妮便向電話中她以為是匯豐客服的人員說出所有個資，包括姓名、地址及出生年月日。對方還要求她唸出收到的驗證碼，接著聲稱出現一些「異常活動」，讓蘇妮在線等了一段時間。

直到對方問起她的CoinSpot加密貨幣帳戶，蘇妮才察覺有異，意識到「匯豐銀行為什麼要關心我的CoinSpot？」於是她馬上打進匯豐客服，要求凍結她的帳戶，但詐騙份子在這段期間已經得手她帳戶裡的4.9萬澳幣（約新台幣103萬元）。

原來詐騙份子設法使用和匯豐一樣的號碼，讓她誤信簡訊為真，令蘇妮萬分懊悔，「對我來說最困難的就是停止責怪自己。我一直在怪自己，也許我應該早點發現。」

匯豐發言人對此回應，「銀行業發現，愈來愈多詐騙份子使用冒名簡訊詐騙，偽造號碼讓簡訊看起來像真的銀行通知，可能和銀行發送的訊息出現在同個訊息串裡，因此更難察覺」，但強調該公司絕對不會要求客戶在電話、簡訊或電子郵件中回傳個人識別碼、密碼或驗證碼。

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