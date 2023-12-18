殺7人逃亡20年！甜美女師交男友淪陪酒女　被押赴刑場「執行死刑」

▲勞榮枝被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省女子勞榮枝從小成績優秀，對教育充滿熱忱，因此沒有選擇就讀以升學為主的重點高中，而是進入師範學校念書，畢業後也如願成為一名幼教老師。沒想到，她認識了男友法子英後，竟一步步淪為女魔頭，不僅犯下多起敲詐、搶劫、擄人案，甚至狠心殺人分屍，身上揹了7條人命，逃亡20年後才被逮捕。18日上午，勞榮枝被執行死刑。

據「南昌市中級人民法院」微信公號18日報導，近日，大陸最高法院對被告勞榮枝故意殺人、搶劫、綁架死刑複審一案依法裁定，核准勞榮枝死刑。

12月18日上午，南昌市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對勞榮枝執行了死刑。南昌市人民檢察院依法派員臨場監督。南昌市中級人民法院在執行前安排勞榮枝會見了近親。

最高法院復核確認，1996年至1999年間，被告勞榮枝與其情人法子英（已另案核准執行死刑）共謀搶劫等，由勞榮枝在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案對象，與法子英共同實施暴力，劫取他人財物或綁架他人勒索財物。

二人在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、故意殺人、綁架4起，共到7人死亡。

▲勞榮枝身著白衣出庭聆聽一審判決。（圖／翻攝新京報）

最高法院認為，被告勞榮枝夥同罪犯法子英故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；勞榮枝夥同法子英以非法佔有為目的，採用暴力、威脅手段劫取他人財物，其行為又構成搶劫罪；勞榮枝夥同法子英以勒索財物為目的綁架他人，其行為也構成綁架罪。

最高法院認為，在共同犯罪中，勞榮枝與法子英精心預謀，周密策劃，分工明確，相互配合。勞榮枝始終積極主動，發揮至為重要的作用，亦是主犯，應按照其所參與的全部犯罪處罰。

最高法院稱，勞榮枝夥同法子英故意殺死5人；搶劫致1人死亡，入戶搶劫，搶劫財物共計價值3萬餘元（人民幣，下同），數額巨大；綁架並殺害被綁架人1人，勒索財物7萬餘元，犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，主觀惡性極深，人身危險性和社會危害性極大，後果和罪行極為嚴重，應依法懲處。對勞榮枝所犯數罪應予併罰。

最高法院强調，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。據此，最高法院依法核准江西省高級人民法院維持第一審對被告勞榮枝以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身；以搶劫罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以綁架罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產的刑事裁定。