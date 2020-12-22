國小老師變殺人魔女！色誘7男關狗籠劫殺　庭審大反轉：我是受害人

記者蔡儀潔／綜合報導

人稱「美魔女殺人犯」的江西女子勞榮枝背負7條人命，與男友法子英殺人劫財，期間包括將不到3歲的小女孩壓在水缸淹死、木匠捅十幾刀肢解放冰箱等。逃亡20年後她去年被捕，然而在週一（21日）的庭審上，她否認指控，強調自己受到男友威脅，是其「性侵工具」和「賺錢工具」。

▲勞榮枝逃亡期間在酒吧工作，還曾穿上聖誕裝做推廣 。（圖／翻攝自微博）

檔案資料顯示，曾是國小老師的勞榮枝199年認識江湖混混法子英，兩人墜入愛河，自1996年起這對索命鴛鴦在南昌、廣州、溫州、南寧、合肥等地四處流竄犯案。

外形美艷的勞榮枝在酒吧當坐檯小姐，利用女色色誘看上去家庭殷實的男子，將他們騙到出租套房後，與男友使用槍械或刀等武器進行綁架、搶劫或勒索，洗劫被害人後再殘忍殺害對方，情節有如港片《六魔女》。

▲ 勞榮枝和法子英 。（圖／翻攝自微博）

勞榮枝1996年在酒吧鎖定熊啟義，將其殺害後用屍體威脅熊妻和不滿3歲的女兒，最終痛下殺手；1998年鎖定殷建華，將其關在租屋處的狗籠內，為了震懾被害人，法子英將無辜的木匠陸中明騙至家中，當著殷建華面持刀捅十幾刀殺害，再將肢解屍體冰進冰箱，殷建華最後也難逃一死。

▲勞榮枝的男友法子英與員警開槍對峙畫面。（圖／翻攝自微博）

在木匠殺人案中，法子英被民警開槍擊中右腿抓獲，在醫院治療時還計畫打碎點滴瓶，再用玻璃碎片殺害醫生，行徑相當兇殘，他也於同年12月被執行槍決。25歲的勞榮枝則開展大逃亡，隱姓埋名過了20年，去年才被警方在福建廈門抓獲。

▲ 勞榮枝出庭受審時否認控罪 。（圖／翻攝自微博）

原本以為這起轟動全大陸的連鎖殺人案就此落幕，然而勞榮枝近日在一審出庭受審時否認控罪，稱當年自己去找工作卻被法子英逼當坐檯小姐，想分手卻被威脅，期間曾墮胎4次，手術當天還遭對方性侵。

勞榮枝說，當時對法子英感到害怕因此不敢報警，兩人一起時自己身上不超過100元（人民幣，下同），逃亡20年間她過著暗無天日的日子，充滿了恐懼，她想坦坦蕩蕩過活，想做個好人、想贖罪。

▲死者之一陸姓木匠的妻子朱大紅 。（圖／翻攝自微博）

勞榮枝案僅有陸姓木匠家屬提出刑事附帶民事訴訟，要求勞賠償約135萬元，妻子朱大紅在開庭前一日，專程乘火車從安徽前往南昌，她表示希望勞得到法律的制裁，「我的心事就了了。」對此勞榮枝表示願意賠償，但她僅有3萬多元。

勞榮枝稱自己也是受害人的舉動迅速引發民眾不滿，相關話題登上微博熱搜。網友紛紛表示，「被殺的那七個人，那七個家庭才是受害者吧？您配嗎？」、「 她在背後這個說辭已經演了最少八千遍了」、「這是挑戰人民群眾的智商」、「如果你真是被迫，礙于良心，在法子英伏法的那天你就應該投案自首，而不是逃亡」。