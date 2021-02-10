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學霸正妹考上老師！交男友竟成「殺人女魔」…為錢殘害7條命

▲▼勞榮枝落網，對著鏡頭冷笑。（圖／翻攝陸媒）

▲勞榮枝長相甜美，原先是學校老師，沒想到竟成了殺人女魔，身上揹了7條人命。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

江西省九江市的勞榮枝原先成績優秀，就讀師範學校，畢業後成為幼教師，沒想到認識了同住九江市的法子英，竟轉變巨大，成了背負7條人命的殺人魔。

綜合陸媒報導，勞榮枝1974年出生，家裡還有3名姊姊、1名哥哥，父母則都在九江石油分公司任職。勞榮枝求學時成績優異，考上了當地的重點高中，但她沒有選擇念高中、考大學，而是考取了九江師範學校的幼師專業，畢業後順利到九江石油分公司的學校擔任教師。

不過，教學2年後，勞榮枝因故離開職場，心中充滿苦悶，又認識了住在同一座城市的男子法子英，因此決定與對方外出做生意。勞榮枝帶著6000元（人民幣，下同，約新台幣2萬5,700元）與法子英離開九江市，到深圳、上海等地經商，但因為經營不善，錢很快就花完了，因此再度回到九江，度過1996年的新年。

過完年後，2人再度外出，但沒有穩定的收入，加上開銷又比較大，勞榮枝開始到酒店當坐檯小姐，玩起仙人跳的戲碼，勞榮枝擔任坐檯小姐時，順便物色被害人，帶回家裡，再由法子英闖入房間，以丈夫的身分討錢，據稱每次都能得手7、8萬元（約新台幣30到34萬元）。

▼勞榮枝時常在酒吧工作，藉此物色被害人。（圖／翻攝陸媒）

▲▼勞榮枝落網，對著鏡頭冷笑。（圖／翻攝陸媒）

不過，由於一次的仙人跳失誤，勞榮枝將肥羊客人熊啟義帶回家，法子英不慎失手殺了對方，2人踏上了不歸路。勞榮枝與法子英分屍了熊啟義，接著將碎屍塊帶到熊的妻兒面前，要求對方交出錢財，得手了約20萬元（約新台幣85萬元），接著一不作二不休，又殺害了熊啟義的妻兒。

殺害了熊家三口，勞榮枝與法子英跑到浙江溫州，租屋時得知房東梁曉春很有錢，因此洗劫了梁曉春，接著要求梁將富有的劉素清騙到租屋處，再度搶劫殺人，身上背了5條人命。

等到錢花得差不多，勞榮枝與法子英又到了安徽省合肥市，再度故技重施，勞榮枝又到酒店擔任坐檯女子，物色劫財的對象。2人看上了酒店恩客殷建華，將殷騙到租屋處，再關進鐵籠裡，為了讓殷相信「他們會殺人」，2人又以「有工程要裝修」為由，打電話騙了素昧平生的木工陸中明進房，接著在殷建華面前將陸中明殺害，到了隔天又用鐵絲絞死殷建華。

▼勞榮枝逃了20年，落網後面對鏡頭，擺出一派輕鬆的笑臉。（圖／翻攝陸媒）

▲▼勞榮枝落網，對著鏡頭冷笑。（圖／翻攝陸媒）

在擄人勒贖的過程中，殷建華的家屬報警，法子英也因此落網伏法，勞榮枝則逃往河南、重慶、廈門等地，2019年11月28日在廈門落網，被移交給江西南昌的警方。

檢方調查過後，2020年8月31日以故意殺人、綁架、搶劫等罪嫌，將勞榮枝起訴，全案12月21日開庭。勞榮枝當庭承認綁架、搶劫，但拒絕承認故意殺人的罪名，指稱「人都是法子英殺的」，她則是被迫同夥。

不過，檢方調查後認為，勞榮枝為犯案中的主要犯人，主觀惡意極深，且拒不認罪，應該重重處罰，希望能處以極刑。法院經過2日的審理，庭審已經結束，後續將擇期宣判罪名。勞榮枝長相甜美，原先擔任幼教師，沒想到認識法子英後，走入歧途，成了搶劫殺人的女魔頭，背負了7條人命，行為舉止讓人驚恐。

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