甜美老教師變身「殺人魔頭」！今日遭處死刑　狠殺7人過程曝

▲勞榮枝被執行死刑。（圖／翻攝自微博）



記者楊庭蒝／綜合報導

江西女子勞榮枝因故意殺人、搶劫和綁架等罪名，於2023年12月18日早上在南昌市中級人民法院執行死刑。此次執行是在最高人民法院核准死刑裁定後進行的，勞榮枝為數宗案件中主要犯罪嫌疑人之一。

勞榮枝出生成績優異，專業為幼教老師。然而，她的生活卻在認識男友法子英後走上了犯罪之路。據警方調查，自1996年至1999年間，勞榮枝與法子英合謀實施了多起犯罪活動，包括搶劫、故意殺人以及綁架。這段期間內，他們在江西、浙江、江蘇和安徽等地實施了4起案件，導致7人喪生。

其中，案件中勞榮枝與法子英涉及的暴力犯罪手段極其殘忍。在南昌案中，她們將被害人熊某甲誘騙至住處後殘忍搶劫，隨後將其殺害並分屍。在溫州案中，他們入室搶劫，導致兩人死亡。在常州和合肥案件中，他們綁架被害人，不僅勒索贖金更是殺害了受害人。

在庭審過程中，勞榮枝曾向被害人家屬表達歉意，但她拒絕認罪並聲稱並非自己主動參與犯罪。然而，最高法院的複審結果卻確認了勞榮枝與法子英的共謀行為，認定其涉嫌故意殺人、搶劫、綁架等罪名成立。

法院指出，在這些共同犯罪行為中，勞榮枝是主要參與者之一，並極為活躍。最終，最高法院依法核准了對勞榮枝的死刑判決，認定其犯下多宗嚴重罪行，包括故意殺人、搶劫和綁架等罪名。勞榮枝的行為被視為極其惡劣，具有極高的社會危害性和人身危險性，因此被判處死刑。

南昌市中院在執行死刑前夕給予勞榮枝與家人見面的機會，並由南昌市人民檢察院派員監督執行過程。勞榮枝在執行死刑之前也向親人表達了歉意。