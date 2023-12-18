　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

甜美老教師變身「殺人魔頭」！今日遭處死刑　狠殺7人過程曝

▲▼勞榮枝被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

▲勞榮枝被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

記者楊庭蒝／綜合報導

江西女子勞榮枝因故意殺人、搶劫和綁架等罪名，於2023年12月18日早上在南昌市中級人民法院執行死刑。此次執行是在最高人民法院核准死刑裁定後進行的，勞榮枝為數宗案件中主要犯罪嫌疑人之一。

勞榮枝出生成績優異，專業為幼教老師。然而，她的生活卻在認識男友法子英後走上了犯罪之路。據警方調查，自1996年至1999年間，勞榮枝與法子英合謀實施了多起犯罪活動，包括搶劫、故意殺人以及綁架。這段期間內，他們在江西、浙江、江蘇和安徽等地實施了4起案件，導致7人喪生。

其中，案件中勞榮枝與法子英涉及的暴力犯罪手段極其殘忍。在南昌案中，她們將被害人熊某甲誘騙至住處後殘忍搶劫，隨後將其殺害並分屍。在溫州案中，他們入室搶劫，導致兩人死亡。在常州和合肥案件中，他們綁架被害人，不僅勒索贖金更是殺害了受害人。

在庭審過程中，勞榮枝曾向被害人家屬表達歉意，但她拒絕認罪並聲稱並非自己主動參與犯罪。然而，最高法院的複審結果卻確認了勞榮枝與法子英的共謀行為，認定其涉嫌故意殺人、搶劫、綁架等罪名成立。

法院指出，在這些共同犯罪行為中，勞榮枝是主要參與者之一，並極為活躍。最終，最高法院依法核准了對勞榮枝的死刑判決，認定其犯下多宗嚴重罪行，包括故意殺人、搶劫和綁架等罪名。勞榮枝的行為被視為極其惡劣，具有極高的社會危害性和人身危險性，因此被判處死刑。

南昌市中院在執行死刑前夕給予勞榮枝與家人見面的機會，並由南昌市人民檢察院派員監督執行過程。勞榮枝在執行死刑之前也向親人表達了歉意。

ET快訊
快訊／中職會長蔡其昌任期屆滿　6球團聯合聲明建請連任
快訊／紅海危機！貨櫃船多已暫停通行
老公性功能障礙突治好　偷吃高中女學生
媽掏100萬老本只為讓兒當清潔隊員　結局讓她傻眼
趙少康嗆柯文哲暴君！　「要不要辭中廣董座我自己決定」
一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴
LIVE／搶攻年輕票直球對決！　趙少康台大座談喊「不怕你問」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

甜美老教師變身「殺人魔頭」！今日遭處死刑　狠殺7人過程曝

中國民眾不繳醫保費　被威脅「孩子不能考公務員」

陸「酒駕」處罰4情況從寬處理　情節輕微危害不大「免牢獄之災」

主持人在音樂節「求婚」半小時！　網怒求退票：蕭敬騰為他少唱

陸批菲律賓挑釁底線：倚仗外部力量支持　無視中方善意克制

美批准94億元對台軍售　大陸外交部：將對有關企業採取反制措施

山東「北庭天妃」媽祖前進南方澳參香　林豐正偕家人現身同拜　

香港民主黨：沒人說要「收攤」　仍想服務市民

受人口老化影響！韓國大量進口中國辣椒粉　市佔率達40%

湖南出生人口5年砍半！官方：農村不再新增幼稚園

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

甜美老教師變身「殺人魔頭」！今日遭處死刑　狠殺7人過程曝

中國民眾不繳醫保費　被威脅「孩子不能考公務員」

陸「酒駕」處罰4情況從寬處理　情節輕微危害不大「免牢獄之災」

主持人在音樂節「求婚」半小時！　網怒求退票：蕭敬騰為他少唱

陸批菲律賓挑釁底線：倚仗外部力量支持　無視中方善意克制

美批准94億元對台軍售　大陸外交部：將對有關企業採取反制措施

山東「北庭天妃」媽祖前進南方澳參香　林豐正偕家人現身同拜　

香港民主黨：沒人說要「收攤」　仍想服務市民

受人口老化影響！韓國大量進口中國辣椒粉　市佔率達40%

湖南出生人口5年砍半！官方：農村不再新增幼稚園

台中購物節耶誕嘉年華12／23登場　現場抽電動車、100萬現金大獎

魚油要挑「最油那一餐吃」！5大保健品服用時間曝

快訊／趙少康聲援黎智英　看北京這樣對待香港「我不願去大陸」

西非幾內亞油庫爆炸！釀8死84傷　窗戶遭震碎、濃煙飄數公里

快訊／中職會長蔡其昌任期屆滿　6球團聯合聲明建請連任

克里斯漢斯沃傳夫妻失和！　IG曬度假合照打破謠言

余祥銓自爆8個月沒開機！　開玩笑「嫌柔柔身材厚實」一秒惹怒老婆

期交所「美國費城半導體期貨」上市　打造國際化市場

保時捷「最暢銷休旅」明年春季歐洲停售！原因竟是不符網路法規

網指「青埔台北20分鐘是話術」　通勤族現身說法

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

大陸熱門新聞

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

她買15公尺恐龍放院子　鄰居嚇到失眠

女遭爆激戰多人！前男友曝「50頁PPT」出軌鐵證

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

大陸海底撈今推478元吃到飽！　2店先試賣

主持人在音樂節求婚！網求退票：老蕭為他少唱

陸祖孫3人被狂砍亡　兇手竟是2鄰居

甜美老教師殘殺7人　潛逃20年終遭執行死刑

陸女遭家暴夫打斷腰椎　住院又被砍傷

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

甜美跑者修圖慘遭酸爆　本人回應

29歲女相親約海鮮吃到飽　男拒見面被吐槽

女童玩耍瞬間遭捂嘴拽走！恐怖男當街擄童

貓咪突「無症狀」去世　醫曝病因：致死率高

更多熱門

相關新聞

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

江西省女子勞榮枝從小成績優秀，對教育充滿熱忱，因此沒有選擇就讀以升學為主的重點高中，而是進入師範學校念書，畢業後也如願成為一名幼教老師。沒想到，她認識了男友法子英後，竟一步步淪為女魔頭，不僅犯下多起敲詐、搶劫、擄人案，甚至狠心殺人分屍，身上揹了7條人命，逃亡20年後才被逮捕。18日上午，勞榮枝被執行死刑。

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中當場噴血亡

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中當場噴血亡

5歲女童被同學爸爸碰私密處　上國小後掀惡行

5歲女童被同學爸爸碰私密處　上國小後掀惡行

正妹老師PO網「時速飆破193公里」下場曝光

正妹老師PO網「時速飆破193公里」下場曝光

獨／社團老師劈腿3高中女　偷拍洗澡床片

獨／社團老師劈腿3高中女　偷拍洗澡床片

關鍵字：

勞榮枝老師老教師死刑

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面