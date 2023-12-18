嘆吳欣盈不該責罵外交部還說出這事　黃暐瀚：一腔熱血、不忍苛責

▲吳欣盈近日因出席COP28活動受阻槓上外交部。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈不甘出席COP28遭中國打壓，多次槓上外交部，甚至怒批外交部為「斷交部」。對此，媒體人黃暐瀚18日就在臉書大嘆，「一腔熱血，不忍苛責」，他不覺得吳欣盈不愛台灣，但不該責罵外交部，還把「杜拜禁入藍區事件」說出來。

「一腔熱血，不忍苛責」，黃暐瀚表示，他從不覺得吳欣盈不愛台灣，吳欣盈到杜拜去，希望世界看到台灣，希望進到藍區與各國代表交流都對、都好，但為什麼回台灣後要在立法院罵外交部？他大嘆，「外交部喪權辱國了？讓你非得質詢罵他們不可，還口誤兩次成『斷交部』？」

黃暐瀚指出，台灣沒有出席聯合國氣候變遷大會的「資格」跟「權利」，這些年來，與會代表包含立委都是掛在NGO下，以企業代表、法律顧問的身份隨團的，今年大會在杜拜有四位立委隨行（洪申翰、陳椒華、吳欣盈、吳怡玎），四位立委的身份，都是NGO法律顧問，不是「中華民國立法委員」，到了杜拜因為對岸施壓，進不了藍區，是四人都進不去，不單止吳欣盈一人。

黃暐瀚再提到，去年COP27在埃及，因為中埃關係太密切，評估肯定進不了藍區，外交部直接放棄邀請立委隨團；前年COP26在英國，隨團立委（洪申翰、洪孟楷）一樣是用NGO法律顧問身份，都參與了會議，也進到了藍區；今年吳欣盈身為立委，又是副總統候選人，身份特殊造成對岸有動作，當天在杜拜，另外三位委員權益受損，也沒抱怨，也沒怪誰，甚至隨行採訪的台灣記者，都為了「國家利益」，沒有將此事報導出來，以免來年台灣出席受阻、受挫。

黃暐瀚直言，要不是吳欣盈回台灣之後，在立法院批評外交部這件事，「杜拜禁入藍區事件」根本沒什麼人知道。

黃暐瀚最後表示，如果，寫到這裡，民眾黨總統候選人柯文哲與民眾黨的支持者們，還要堅持認為都是別人的錯，「那麼，我衷心期待柯文哲一定要當選總統！那麼明年吳欣盈副總統，一定能帶領台灣，開大門、走大路，風光出席COP29，為台灣爭光。」