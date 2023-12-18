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北海岸少象鼻岩多了「賴皮寮」？ 　黃揚明轟賴清德：只對別人苛刻

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議持續延燒，談起老家，賴清德也哽咽落淚。但媒體人黃揚明17日就表示，賴清德的違建不拆已成為網友打卡景點，「北海岸少了象鼻岩，但是多了一個『賴皮寮』。」他也大批，賴清德對別人都是百分百的苛刻，結果自己的違建卻好好的放在那邊，這才是真正的雙標。

黃揚明在節目《新聞大白話》中表示，賴清德應該也沒想到，去年自己極力避免「全黨挺一人」，讓全黨去挺非法、違法或是抄襲，結果今年上演在自己身上，從一開始說有門牌不是違建、是礦區、工寮，甚至說颱風來了屋頂會被吹，「講了半天，就是不承認自己的房子是違建」，再者，更被踢爆既是違建又沒繳稅。

黃揚明指出，這樣會讓老百姓有相對剝削感，尤其是自有違建已經被拆的，「為什麼你身為國家副元首，接下來很有可能當選總統的人，你可以不用拆？是特權嗎？」過去大家都唸過「天子犯法與庶民同罪」，結果沒想到副總統的違建不用處理。

「我真的看不懂為什麼民進黨又回到去年『全黨挺一人』的窘境」，黃揚明直言，其實這件事很好處理，只要賴清德出面在房子前解釋歷史脈絡，但是做錯就是做錯，該道歉就跟全國人民道歉，事情就解決了，他認為，其實大家也不太在乎房子拆不拆；而現在有很多網友把賴清德的老家當景點，「北海岸少了象鼻岩，但是多了一個『賴皮寮』。」

此外，黃揚明提到，賴清德的老家還有國安局的人在站崗，「這是國家公權力幫他看家」，不只是違建，還有公權力保護違建，這何其諷刺？尤其賴清德對別人又是百分百苛刻，例如黃承國有黑底不能參選、陳致中洗錢不能參選，結果自己的違建放在那邊好好的，完全不處理。

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