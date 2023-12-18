賴清德清廉禁得起考驗？柯文哲喊幫忙複習　再酸「賴皮寮」觀光新景點

▲民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／新北報導

面對在野猛攻貪腐議題，民進黨總統候選人賴清德17日在台南造勢表示，「清廉、勤政、愛鄉土」是他從政原則，3組候選人都曾當過市長，可比較市長任內的清廉度最高、弊案最少，自己絕對禁得起考驗。對此，民眾黨總統候選人柯文哲18日則一次舉多個案例，直言要幫賴清德複習一下。

柯文哲18日上午舉辦金融政策記者會，會後接受媒體訪問。針對賴清德17日於台南自稱「清廉、勤政、愛鄉土」是他從政原則，且可比較3組候選人擔任市長期，誰的弊案較少，自己絕對經得起考驗？柯文哲直言，「來，我們幫他複習一下，光電、爐渣、88槍、議長賄選案、陳宗彥、陳凱凌，還有沒有？我想這族繁不及備載，其他人會幫我補上去。」

另外，關於賴清德萬里老家，在Google地圖上被標示為「萬里賴皮寮」，但過不久就被下架，下架速度比拆違建速度還快？柯文哲笑稱，自己開記者會前10分鐘又去Google地圖看，還是有看到，大家現在可以上Google地圖輸入「賴清德老家」，就會看到「賴皮寮」，「這已經變成打卡景點了，對我國觀光事業又多一個新的景點。」