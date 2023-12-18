快訊／時力控侯友宜收「人頭政治獻金」　選兩次市長共1100萬

▲時代力量立委王婉諭（左）與邱顯智（右）今天上午共同舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量黨主席王婉諭今（18）上午舉行記者會，踢爆國民黨總統候選人侯友宜在2018、2022年兩度參選新北市長時，大量收受仰德集團董事長許育瑞旗下企業員工的政治獻金，總計高達新台幣1100萬，已經涉嫌違反《政治獻金法》相關規定，如果這些政治獻金由仰德集團旗下企業支出，甚至可能違反《刑法》的背信罪、《證券交易法》的特別背信罪。

時代力量今天上午舉行「戰鬥藍不會告訴你的『侯康』——仰德集團的友宜匯／賄？」記者會。

王婉諭揭露，向來力挺侯友宜的仰德集團董事長許育瑞，在2018年、2022年兩次新北市長選舉，透過仰德集團旗下的新竹物流、士林電機、國賓飯店等企業的中高階員工，不約而同的在特定日期內，捐給了侯友宜大量的政治獻金。

王婉諭指出，2018年，新竹物流、士林電機、國賓飯店、信林企業、新嘉亞洲投資的董監事、中高階員工，一共53位，在2018年5月2日、2018年9月25日這兩天，有志一同，紛紛捐給競選新北市長的侯友宜10萬元，總共捐了530萬；2022年，侯友宜尋求連任時，新竹物流、士林電機的董監事、中高階員工再次以同樣的模式進行捐款，這次一共有57位；在2022年9月8日至14日，又捐給了侯友宜10萬元，總共捐出570萬。

王婉諭質疑，兩次新北市長選舉，許育瑞仰德集團的旗下員工，非常整齊劃一的，在特定的幾個日期，以每人捐贈10萬元的方式，提供侯友宜政治獻金，總額高達1100萬。

時代力量立委邱顯智直指，發生在侯友宜兩次選舉之中，難以用巧合來解釋的政治獻金捐獻記錄，有違反《政治獻金法》、《刑法》的強制罪或背信罪、《證券交易法》的特別背信罪之嫌，時代力量呼籲監察院、檢調機關應主動介入調查。

最後，時代力量提出3問請問許育瑞：第一，仰德集團於2022年以「常德投資」、「承德投資」兩間公司，捐贈民眾黨台北市長候選人黃珊珊、國民黨新竹縣長候選人楊文科各200萬元，都達到《政治獻金法》對營利事業捐款金額的100萬元上限，顯見熟知相關規定，為什麼還要用大量人頭捐款給侯友宜？

時代力量並問，第二，2018、2022年侯友宜選新北市長，皆有超過50位仰德集團旗下企業員工，在相近時間捐給侯友宜10萬元政治獻金，難以用員工自發性行為或是巧合來解釋，請問許育瑞是否授意員工充當捐款人頭，規避營利事業捐贈政治獻金的上限？第三，兩次選舉總計捐款1100萬元，是員工自行支出、許育瑞支出、還是旗下企業支出？監察院、檢調應主動介入調查，是否涉及人頭捐贈？若由企業支出，是否涉嫌背信罪？

此外，時代力量也對侯友宜提出3問：第一，仰德集團董事長許育瑞，大量使用旗下員工充當政治獻金人頭，侯友宜是否知情？第二，侯友宜必須說明，2018、2022年合計高達1100萬的政治獻金，是否與仰德集團的任何案件有對價關係？第三，日本自民黨政治獻金醜聞已有12人辭職，侯友宜收受財團人頭政治獻金，是否辭職退選以示負責？