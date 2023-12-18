長榮飛行員「8年加薪10萬」　機師工會：非結構性調薪、要再加20%

▲機師工會今至交通部抗議。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

機師工會指控長榮航空飛行員薪資不足，因此導致人力流失，針對長榮指出「以2015年晉升為機長之飛行員為例至2023年月薪調整近10萬」，機師工會理事長李信燕表示，根據飛行時數增加所調整的薪資，不算是結構性調薪。

機師工會今日號召近百人至交通部前抗議，李信燕表示，長榮航空人力流失嚴重，一年以來飛行員流失一成以上，包括本國籍及外籍飛行員，長榮航空卻持續與非法仲介合作，招募更多外籍機師，一年以來，本國籍機師錄取比例不到5%、約100人，外籍機師卻進來200人，是本國籍人數兩倍。

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▲機師工會提出三大訴求，包括調漲薪資20%、外站津貼調至每小時6美元、停止聘用外籍正機師。（圖／記者李宜秦攝）



李信燕表示，人力缺失也引發地安、工安事件或意外，而人力流失根本原因就是與薪資有關，因此本次提出三大訴求，包括調漲薪資20%、外站津貼調至每小時6美元、停止聘用外籍正機師。

長榮航空表示，一向以職級增加之方式調整每年薪資，以機長為例，每年調幅為5000元，分別於2016年及2023年亦進行結構調薪，且2018年與機師工會針對多項薪資福利達成協議，如為2015年晉升機長之飛行員至2023年月薪增幅已將近10萬元。

長榮航空強調，對於本、外籍機師均依政府規範之合法程序僱用，訓練、晉升標準無差異，均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。

而在東京羽田、曼谷機場和馬尼拉機場發生三起地安事件，皆因外籍航空或當地地勤公司作業人員疏失所造成，長榮航空表示，公司是受害者，已向肇事之航空公司與地勤公司究責與求償，亦要求地勤公司採取積極改善措施。

▲交通部航政司簡任技正楊博文表示，交通部會收集工會聲音，協助勞資溝通，以追求最大共識。（圖／記者李宜秦攝）

不過李信燕不認同「加薪十萬」的說法，她表示，機師的飛行時數增加，薪水相對會調整，但這不符合市場上依據物價波動而調薪，並非結構性加薪，「在一家航空公司一年跟十年薪資會一樣嗎？」她要求長榮不要再對工會潑髒水，這並非良好的勞資溝通態度。

長榮航空表示，機師工會一再以誤導社會大眾的言論、用扭曲事實的方式，持續製造勞資對立，並藉此發起罷工投票，挾影響民眾出行權益爭取自身薪資福利，長榮航空對此作法無法認同。

交通部航政司簡任技正楊博文表示，交通部會收集工會聲音，協助勞資溝通，以追求最大共識，民航局對於飛安也會有一貫的堅持，至於工會提及的地安、工安事故，民航局均會依法處理。