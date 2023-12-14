長榮獲世界旅遊大獎肯定　首奪「最佳豪華經濟艙」獎項

▲長榮航空自1992年領先業界推出「豪華經濟艙」。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

世界旅遊大獎(World Travel Awards)日前於杜拜頒發年度大獎，星空聯盟成員長榮航空連續多年入圍評選名單，今年首度榮獲「亞洲最佳航空公司 – 2023年最佳豪華經濟艙(Asia's Leading Airline - Premium Economy Class 2023)」的肯定。

長榮航空表示，自1992年領先業界推出「豪華經濟艙」，即介於商務艙及經濟艙之間的創新艙等，採用商務艙等級座椅，及配置椅背式個人電視螢幕，多項個人的專屬配備，甫推出即在市場上引起廣大的迴響，獲得旅客好評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空表示：豪華經濟艙舒適的座椅空間，深受長程航線旅客的喜愛，為了符合旅客的期待，除了配置於波音777-300ER機隊外，2024下半年引進波音787-9時，也將於該機型設置新一代的豪華經濟艙服務。

長榮航空於波音777-300ER客機提供豪華經濟艙，時尚簡潔的機艙設計與優雅新穎的配色，前後椅間距達38英吋，寬度達19.5英吋，提供寬敞的伸展休憩空間，每個座位搭載11吋觸控式LCD螢幕，加上獨家研發的高質感耳機，讓旅客暢快享受專屬的高品質視聽娛樂。豪華經濟艙的人體工學記憶型座椅，除了可用USB接口與110V AC充電座幫手機和行動裝置充電，搭配Mood Light燈光，營造情境式氛圍，讓旅客在飛行旅程中盡享平穩舒適，輕鬆入眠。

豪華經濟艙的機上用品也是充滿亮點，包含專屬的枕頭、涼被，更與義大利知名品牌FURLA及比利時流行品牌Kipling合作過夜包，提供給台北出發和返回台北的長程航班旅客收藏，內有牙刷組、乳液、護唇膏、耳塞、眼罩等貼心小物，陪伴旅客舒適度過長途飛行。

豪華經濟艙的餐點除了較經濟艙更加豐盛，目前搭乘從台北出發的部分北美航線旅客，還能品嘗米其林推薦的与玥樓粵菜餐廳所端出的精緻主菜「黑蒜牛頰肉佐配白飯」；餐具的部分則採用長榮航空與義大利百年品牌Guzzini團隊共同開發的獨特訂製餐具，讓旅客即使在三萬英呎高空中，仍能怡然享受一場豐富的視覺與味覺饗宴。