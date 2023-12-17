過年空運危機！長榮機師12／22發起「罷工投票」　明赴交通部抗議

▲長榮機師將發起罷工投票。（圖／資料照片）

記者李宜秦／台北報導

機師工會不滿長榮航空苛扣成本、人力流失等問題，今日宣布將於12月22日起正式發起罷工投票，明日也將在交通部召開記者會。針對工會控訴，長榮航空日前回應，工會以10年未調薪非事實說法誤導大眾，公司深感遺憾。

機師工會表示，長榮航空近兩年獲利大增、盈餘屢創記錄同時，卻處處苛扣成本，導致各部門人力嚴重流失（單單國籍飛行員部分過去一年即流失百人規模），又因人力嚴重短缺，造成安全事故頻傳的現象？

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機師工會表示，明早將於交通部召開記者會，要求交通部立即拿出行動、有所作為，交通部應要求長榮航空限期改善，否則即應縮減航權。工會宣布，12月22日起，工會長榮航空的機師會員起將正式舉行罷工投票。

機師工會表示，一旦投票結果取得合法罷工權後，工會將視長榮航空是否有誠意針對改善苛扣成本、解決人力流失等問題與工會協商，並具體回應工會訴求，以決定是否於近期內進一步擇期發動罷工行動。

長榮航空日前回應，針對機師薪資福利向來依據主客觀環境因素及整體營運狀況定期檢視，自2011年至目前為止，除2021年因全球疫情因素外，每年均進行年度調薪；此外，於2016年進行結構調薪，2018年更與機師工會針對多項薪資福利達成協議(如：增設起落飛安獎金)；2023年再次進行結構調薪外，亦調整外站津貼10%。以正機師為例，自2015年至2023年，月薪加薪幅度趨近10萬元，且尚不含交通津貼與外站津貼。工會以10年未調薪非事實說法誤導大眾，公司深感遺憾。

長榮航空強調，基於永續經營，儲備機師人力未曾間斷，以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。且無論本、外籍均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，惡意詆毀公司信譽的抹黑行為，實屬偏頗。