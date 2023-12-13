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長榮機師將發起「罷工投票」　鄭文燦要勞資不要放棄對話

▲鄭文燦（中）今日出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立67週年慶祝茶會。（圖／記者李宜秦攝）

▲鄭文燦（中）今日出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立67週年慶祝茶會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

機師工會昨日表示，長榮航空飛行員不滿減薪，因此將於兩周內發起罷工投票，若罷工成功，恐影響過年期間的空運交通。行政院副院長鄭文燦今回應，交通部會協助勞資雙方溝通，尋找最大共識，希望勞資不要放棄對話。

機師工會不滿長榮航空飛行員減薪，昨日發布聲明，將於兩周內發起罷工投票。長榮航空則駁斥，工會以10年未調薪非事實說法誤導大眾，公司深感遺憾，另已於上周與機師工會會面時，針對明(2024)年之薪資結構及外站津貼充分說明調整方向及作法，並將於年底前公告實施。

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鄭文燦今日出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立67週年慶祝茶會，他在會前接受聯訪，針對長榮機師揚言罷工一事，他表示，交通部重視機師權益，民航業需要有更好的勞資對話，以確保飛安及旅客權益。

鄭文燦表示，在罷工投票開始前，長榮應與機師進行更好的溝通，以尋找最大共識，雙方不要放棄對話，交通部及民航局都會密切與長榮航空聯繫，希望能促成雙方共識。

民航局表示，民航局上月已發文長榮航空，提醒業者多與員工溝通。民航局長林國顯昨上午亦分別聯繫長榮航空董事長林寶水與總經理孫嘉明，希望公司妥善處理此事。

另外鄭文燦提及，本周來台國際旅客就會突破六百萬人次的目標，針對國內旅宿業缺工一事，交通部、勞動部積極進行就業媒合、缺工補貼等，以促進中高齡及本籍勞工就業，目前仍有缺工，交通部會與旅宿業持續溝通，並與勞動部討論開放移工的可行性，若有方案就會對外宣布。

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