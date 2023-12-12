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機師想罷工！長榮飛行員不滿減薪　2周內將發起投票

▲機師工會將發起罷工投票。（圖／機師工會）

▲機師工會將發起罷工投票。（圖／機師工會）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空飛行員不滿自2011年以來實質減薪逾10％，導致國籍機師人力流失近一成，加上長榮航空大量引進外籍機師，日前，機師工會會員代表大會中無異議通過決議；將於近日公告長榮航空機師依法進行罷工投票之時程，以及後續爭議行為發動之相關規劃。工會預計將於兩週內（年底前）正式舉行罷工投票。

機師工會表示，長榮分會自去（2022）年年底起，就已不斷持續循內部溝通、協商管道，針對長榮航空長期拒絕合理調薪、調整外站津貼以及大量違法聘用外籍機師等議題，要求公司正視並改善，後續亦於今年二月，陸續依《勞資爭議處理法》向桃園市勞動局提出調整事項的勞資爭議調解。

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然而調解會議上，長榮航空針對工會訴求堅持拒絕任何回應或提出對案。這段期間內，縱然工會一再不放棄持續溝通、說服長榮航空資方；工會亦不願輕言重啟爭議行為。

即便到最近一次（上週）勞資溝通，工會仍期待長榮航空能針對訴求有所具體回應，遺憾的是在公司堅持下依舊毫無進展。工會在窮盡一切努力後別無選擇，只能依代表大會決議舉行罷工投票，由長榮航空飛行員投票決定，是否同意依法取得合法罷工權。

機師工會表示，長榮航空公司去年一整年的稅前盈餘就已經賺了近71億元，到了今年，光前三季獲利就高達近164億元，創下歷史新高。然而，在長榮航空公司大賺錢的同時，飛行員的薪資，自2011年至去年一路凍漲了超過十年，去年在飛行員高度期待下，最後，公司竟僅作出微幅調漲1.5％至2％不等的結構調薪決定。

實質減薪的結果，直接造成人力持續流失，進一步衍生人力不足問題，根據工會估算，長榮航空過去一年多來，離職的國籍飛行員人數超過百人以上，而其中都是具有豐富民航經驗的成熟飛行員。

機師工會指控，長榮利用與違法的仲介公司合作、擴大聘用外籍機師。有關違法仲介的明確事實，桃園市勞動局已於今年10月，針對長期與長榮航空配合仲介外籍機師的仲介公司，以其違反《就業服務法》裁罰30萬元（府勞跨國字第1120282020號裁罰書）。然而，直至今日，此一違法仲介公司網站上，仍可發現長榮航空持續透過其仲介外籍機師的職缺公告，完全無視主管機關之裁罰。

機師工會指出，過去一年內，為填補人力不足問題，長榮航空透過與違法仲介公司合作，嘗試聘僱至少150至200人次外籍機師，然而無論是因薪資條件缺乏競爭力，抑或是違法的仲介引進之外籍機師資格與能力等問題，最後僅三分之一之外籍機師留下來執行飛航勤務。

對此，《東森新媒體ETtoday》詢問長榮航空，但尚無回應。

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