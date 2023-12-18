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長榮機師不排除「過年突襲式罷工」　周五投票！330人同意就通過

▲▼機師工會今至交通部抗議。（圖／記者李宜秦攝）

▲機師工會今至交通部抗議。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

機師工會不滿飛行員人力不足，指控長榮航空苛扣成本，出現開航以來最大機師出走潮，因此將於本周五（12/22）發起為期兩周的罷工投票，預計會於明年1/5開票公布結果，只要660名長榮會員過半數同意罷工，投票就會通過，並且不排除會再度於過年期間突襲式罷工。

機師工會研究員陳柏謙表示，工會內有660名長榮會員，只要會員人數過半同意，罷工投票就會通過，工會目標同意票數達7-9成，過去在2018年舉辦的罷工投票，當時長榮、華航雙方都是9成以上同意票。

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陳柏謙表示，罷工投票將於明年1/5開票並公布結果，工會會視勞資協談進度決定是否發起罷工，理監事會將討論罷工時間，日前也有討論會在過年期間突襲式罷工，不過工會仍不希望走到罷工一步，希望勞資協商能有好的結果。

機師工會指控，長榮航空為了填補人力甚至透過違法仲介大量引進外籍機師等問題，已對旅客造成潛在且嚴重的風險，一年來新進本國籍機師「錄取」人數僅約100位，透過違法仲介引進的外籍機師人數卻是近2倍。

對此，長榮航空表示，基於永續經營，儲備機師人力招募作業未曾間斷，今年已引進120名機師，並以優先招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。長榮航空對於本、外籍機師均依政府規範之合法程序僱用，訓練、晉升標準無差異，均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務。

長榮航空表示，機師工會在不了解公司實際作業的情況下，僅憑部分資訊就無的放矢，以不實言論試圖引發社會大眾恐慌，惡意詆毀公司信譽的抹黑行為，實屬偏頗。

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