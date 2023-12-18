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全國中小學客家藝文總決賽　台東縣關山國小勇奪第一

▲台東縣關山國小客家戲劇類全國冠軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣關山國小客家戲劇類全國冠軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年全國中小學客家藝文競賽全國總決賽落幕，台東縣關山國民小學經宜花東分區選拔獲勝，唯一代表台東縣晉級全國賽，歷經激烈競賽，與83組隊伍、1300多位學子切磋交流，獲客家戲劇類全國冠軍！

縣長饒慶鈴表示，縣府每年因應客家十二節慶舉辦歌謠、美食、舞蹈等活動，保存客家傳統文化，更促進縣民族群共融，此次關山國小代表全縣參賽並獲得全國冠軍，感謝陳文玲校長親自用心指導帶領孩子，為客語傳承貢獻所長，學生們的表現也非常優秀，再次恭賀關山國小，持續精進扎根客語及傳承文化。

縣府教育處進一步說明，今年客家藝文東區初賽由台東縣政府主辦，提供各縣市學子彼此觀摩交流，讓客語教育向下扎根，共同激盪客家文化豐富內涵。

關山國小位屬台東縣客家重鎮，長期發展客語口說、歌謠及戲劇等藝文教育，學校不分族群，招募對表演藝術有興趣學生，成立客家戲劇社團，由校長陳文玲親自指導，同時，關山國小更設置獎學金，鼓勵學生參加族語認證，為客家及多元族群語言傳承戮力推廣。3年多來考究地方文化典故、客語發音及肢體表演，融入鑼鼓戲曲等客家元素，今年能夠自桃竹苗高屏等客家大校中脫穎而出、拔得頭籌，奪下客家戲劇類全國冠軍，實屬不易。

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