台東森林公園「林中懸亭」　國產材創意應用與教育共創今發表

▲台東女中與中原大學跨校合作「林中懸亭」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東森林公園17日迎來令人矚目的公共藝術作品「林中懸亭」，由台東女中與中原大學跨校合作成果，展現國產材使用的創新與藝術共創能量。

縣長饒慶鈴指出，此次由台東女中康毓庭老師、中原大學陳宣誠老師帶領的團隊創作「林中懸亭」公共藝術作品，將教育與藝術創作結合，利用國產材創作，是美感藝術、文化教育、環境永續等完整體現，值得大家到台東森林公園欣賞。

台東女中美術班召集人康毓庭老師表示，感謝台東縣政府對跨校藝術共創計畫的支持，並且提供許多的行政、.素材上的協助讓學生有機會實踐美感與設計，並在森林公園展出。

《林中懸亭》創作者-中原大學建築系副教授陳宣誠強調，這項藝術作品是通過共創營隊模式完成，20位中原建築系學生和30位東女美術班學生從觀察、研究到動手製作的全過程，將片狀的木材，透過膠合延長，再以彎曲交織成結構網，如同蜘蛛結網，在林間透過自然材，呈現出力與美的空間張力，展現出結構的美，隨著光影變化展現不同風貌。同時融入森林公園環境，成為藝術、教育與自然融合的見證，彰顯台東對藝術和教育的承諾。

農業處長許家豪說明，《林中懸亭》以台灣本土的柳杉木材為主要材料，學生在老師帶領下學習裁切、膠合、彎折組裝等，將技能應用於創作過程中。