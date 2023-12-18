　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轆轆溫泉遊客摔落邊坡腿骨折　空勤總隊直升機吊掛救援

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲轆轆溫泉遊客不慎跌落，關山消防大隊集結2梯次救援人員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局救災救護指揮中心於17日上午10時31分接獲報案，指稱轆轆溫泉步道有民眾不慎摔落邊坡待援，關山消防大隊立即調派所屬山域專責隊第一梯次搜救人員出動前往搶救。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

第一梯搜救人員4人於17日中午自海端消防分隊出發，於19時23分到達摔落點附近多次搜尋未發現，鑒於夜間搜索安全考量，規劃於18日上午6時繼續搜尋。為增加搜索救援量能，關山消防大隊動員第2梯次搜救人員10人於18日上午6時海端分隊集結出發前往支援，本次搜救任務關山消防大隊共集結2梯次救援人員計14名。另考量事故地點位處深山，步行距離時間及距離均較遠，並申請空中勤務總隊直升機協助空中搜索及救援。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

18日上午第一梯次搜救人員於7時35分到達待援者附近，空勤總隊直升機亦抵達待救者座標點附近目標區發現患者，於7時40分吊掛完成。現地氣候寒冷，張男意識清楚生命徵象穩定，右食指及左大腿閉鎖骨折，8時22分由本局救護車自豐年機場送往馬偕醫院救治。

台東縣消防局提醒，轆轆溫泉因需長途跋涉、垂直陡上陡下，考驗體力，行進間請考量自身體力狀況，充分休息並適時補給飲食；另外叮囑近日寒流來襲、氣溫濕冷，從事山域活動民眾請注意自身保暖禦寒衣物是否足夠。山一直都在，建立個人良好的面山觀念，才能恣意享受山林樂活、平平安安回家。

ET快訊
快訊／謝京穎登記結婚了！　被張書偉甜摟
上海機場「整片空蕩蕩」！　名醫看傻：首次遇班機提早起飛
海洛因放茶几！爸嗨完呼呼大睡…害4歲兒誤食癱瘓
4星飯店「房內活跳跳老鼠」一家人崩潰！無法換房繼續住
麥當勞APP豪發超過20張優惠券　大薯、雞塊買1送1
快訊／13年首次！池錫辰突宣布「活動中斷」
周海媚4億遺產歸誰？　3兄弟姊妹表態了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷拍上千台北正妹裙底！「分類」上網賣狠撈382萬　35歲男被收押

泰籍移工見財起意毆打綑綁凌虐債主再狠心掐死！逃死定讞

海洛因放茶几！離譜爸嗨完呼呼大睡…害「4歲兒誤食癱瘓」下場曝

轆轆溫泉遊客摔落邊坡腿骨折　空勤總隊直升機吊掛救援

鋼琴老師婆媳不睦要離婚　夫控她家髒！有老鼠放娃睡地上

前監察委員黃肇珩「黨職併公職」爭退休金543萬　敗訴確定

國1奇葩逼車！他「擋風玻璃消失」狂按喇叭　屁股開花風中搖啊搖

通緝犯開賓士衝撞警車！警掏槍他秒軟　嚇得高舉雙手不敢動

恐怖情人怒嗆「北港香爐」！高雄女遭連甩耳光　呼救慘被拖行性侵

快訊／台中烏日環河路連環撞　大貨車「連撞5車」再騎上分隔島

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

陸配分享在台餐飲業工作好處　曝友聽薪資驚「比陸公務員高」

妻經停車場被欄杆降下擊中　尪幫出氣「怒折斷1腳踹飛」

偷拍上千台北正妹裙底！「分類」上網賣狠撈382萬　35歲男被收押

泰籍移工見財起意毆打綑綁凌虐債主再狠心掐死！逃死定讞

海洛因放茶几！離譜爸嗨完呼呼大睡…害「4歲兒誤食癱瘓」下場曝

轆轆溫泉遊客摔落邊坡腿骨折　空勤總隊直升機吊掛救援

鋼琴老師婆媳不睦要離婚　夫控她家髒！有老鼠放娃睡地上

前監察委員黃肇珩「黨職併公職」爭退休金543萬　敗訴確定

國1奇葩逼車！他「擋風玻璃消失」狂按喇叭　屁股開花風中搖啊搖

通緝犯開賓士衝撞警車！警掏槍他秒軟　嚇得高舉雙手不敢動

恐怖情人怒嗆「北港香爐」！高雄女遭連甩耳光　呼救慘被拖行性侵

快訊／台中烏日環河路連環撞　大貨車「連撞5車」再騎上分隔島

長榮飛行員「8年加薪10萬」　機師工會：非結構性調薪、要再加20%

民生社區元老級星巴克搬家才3個月　服飾品牌用「東區價」卡位

象鼻岩斷裂墜海「救了一堆人」！　律師：該入祀忠烈祠

鄭靚歆登機被拒「地勤嗆1理由不退費」！早90分鐘排隊　網搖頭：太晚到

偷拍上千台北正妹裙底！「分類」上網賣狠撈382萬　35歲男被收押

陸中央財政增發1兆元國債　首批2379億元已下達

從盜版中崛起的串流王者！　Spotify如何改變了音樂產業的遊戲規則

綜合格鬥WOTD明年1月28日開戰　青柳克明對決胡傑善壓軸

泰籍移工見財起意毆打綑綁凌虐債主再狠心掐死！逃死定讞

鵜鶘22記三分隊史新高！狂得146分　溫班亞瑪破魔獸紀錄

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

社會熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

人妻遭性侵！衣丟滿地　法官判他無罪

起底「煲湯女神」　前男友：交往6年我付錢到手軟

辛曉琪也受害！　踢爆「煲湯女神」欠債千萬爽爽過

夫妻住豪宅申請低收入戶！開特斯拉領70萬補助

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

林口當街擄人！夫妻遭4男狂追　妻被押上車帶走

沒綁安全帶！冷氣行老闆拆室外機高空墜亡

少年瞞爸媽衝136線摔亡　車頭貼山道2字

搭捷運踩她一腳　男子被判拘罰1萬

更多熱門

相關新聞

台東森林公園「林中懸亭」公共藝術受矚目

台東森林公園「林中懸亭」公共藝術受矚目

台東森林公園17日迎來令人矚目的公共藝術作品「林中懸亭」，由台東女中與中原大學跨校合作成果，展現國產材使用的創新與藝術共創能量。

台東移民節暨國際移民日今登場

台東移民節暨國際移民日今登場

公東高工售地求生拖延數月　校長：18日送件

公東高工售地求生拖延數月　校長：18日送件

「台東嗨 Way」獲年度在地文化新演繹獎

「台東嗨 Way」獲年度在地文化新演繹獎

饗樂台東慢市集快閃高雄漢神巨蛋

饗樂台東慢市集快閃高雄漢神巨蛋

關鍵字：

轆轆溫泉關山台東

讀者迴響

熱門新聞

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

比基尼妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫吸客

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

RJ廉傑克曼遭女網友「約砲欺騙粉絲」

下波全台急凍！恐低於10°C達寒流

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面