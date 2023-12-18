轆轆溫泉遊客摔落邊坡腿骨折　空勤總隊直升機吊掛救援





▲轆轆溫泉遊客不慎跌落，關山消防大隊集結2梯次救援人員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣消防局救災救護指揮中心於17日上午10時31分接獲報案，指稱轆轆溫泉步道有民眾不慎摔落邊坡待援，關山消防大隊立即調派所屬山域專責隊第一梯次搜救人員出動前往搶救。

第一梯搜救人員4人於17日中午自海端消防分隊出發，於19時23分到達摔落點附近多次搜尋未發現，鑒於夜間搜索安全考量，規劃於18日上午6時繼續搜尋。為增加搜索救援量能，關山消防大隊動員第2梯次搜救人員10人於18日上午6時海端分隊集結出發前往支援，本次搜救任務關山消防大隊共集結2梯次救援人員計14名。另考量事故地點位處深山，步行距離時間及距離均較遠，並申請空中勤務總隊直升機協助空中搜索及救援。





18日上午第一梯次搜救人員於7時35分到達待援者附近，空勤總隊直升機亦抵達待救者座標點附近目標區發現患者，於7時40分吊掛完成。現地氣候寒冷，張男意識清楚生命徵象穩定，右食指及左大腿閉鎖骨折，8時22分由本局救護車自豐年機場送往馬偕醫院救治。



台東縣消防局提醒，轆轆溫泉因需長途跋涉、垂直陡上陡下，考驗體力，行進間請考量自身體力狀況，充分休息並適時補給飲食；另外叮囑近日寒流來襲、氣溫濕冷，從事山域活動民眾請注意自身保暖禦寒衣物是否足夠。山一直都在，建立個人良好的面山觀念，才能恣意享受山林樂活、平平安安回家。