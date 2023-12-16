▲「台東嗨 Way」獲2023台灣設計BEST100「年度在地文化新演繹」獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023 Taiwan Design BEST100名單揭曉，台東縣政府輔導創立東海岸旅遊新品牌「台東嗨 Way」於眾多競爭參賽作品中脫穎而出，獲「年度在地文化新演繹」獎，由財政及經濟發展處長章正文上台領獎。

「Taiwan Design BEST100」創立於2012年，是由關注設計風格、新商業趨勢領域的媒體《Shopping Design》成立的獎項，每年評選當年度100件精彩的台灣設計人、事、物。今年度「在地文化新演繹」獎項精神，為鼓勵返鄉青年以創意刺激守成，在風土中挖掘豐盛資產與意義，向世界傳遞台灣豐富多元的故事與聲音。

財經處表示感謝評審對台東整合在地產業與觀光、建立區域品牌的努力給予肯定，「台東嗨 Way」以高速公路(Highway)諧音命名，象徵台東擁有全台最長海岸線，透過串連起當地蔚藍「海景」、生鮮「海食」、熱情「海人」及休閒「海憩」等四大面向打造出獨有的海洋遊程，以「口+海」的嗨字熱情邀請遊客到訪，一同品味當代東海岸。

財經處進一步指出，此次「台東嗨 Way」盤點各式美食、部落體驗、海上活動及知名景點，融入「阿鳳海鮮」、「順大新港黑潮海鮮餐廳」、「京亞銘菓館」、「嘎努食堂」、「達興山號無菜單料理」等改造示範店家，依不同天數及遊客需求規劃出9條遊程，迄今吸引逾600人次造訪，未來持續投入資源提升品牌價值，歡迎各地朋友揪團，一起感受海的滋味。