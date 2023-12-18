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從盜版中崛起的串流王者！　Spotify如何改變了音樂產業的遊戲規則

▲▼ 音樂串流巨頭Spotify。（圖／路透）

▲每年年底Spotify都會推出音樂年度回顧。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

你有在社群上分享了自己的2023年度回顧嗎？12月來臨就代表各串流音樂的年度總回顧來了，除了台灣的KKBOX，也有來自瑞典的Spotify，這背後不僅是展現個人音樂品味，更是Spotify開啟的獨特行銷手法。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就分享了Spotify串流平台的崛起故事。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂Spotify創業幕後故事。

莫娜提到，Spotify的崛起相當不凡，它誕生在盜版盛行的時代，創辦人丹尼爾（Daniel Ek）堅持打破常規，創立了這個音樂串流平台。但初期面臨諸多困難，包括盜版音樂的競爭和音樂公司的不合作，但他巧妙地利用盜版音樂吸引了龐大的流量，從而解決了盜版問題並成功創造了營收。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享了音樂串流平台Spotify的崛起故事。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

Spotify雖成為全球最大的音樂串流平台，且擁有了超過4億全球用戶，隨著成功的背後，也面臨了不少爭議。音樂人的利益問題一直是Spotify爭議的焦點，像是泰勒絲等大咖歌手紛紛退出，表達對於音樂創作者權益的擔憂。這場公關危機讓Spotify不得不重新思考其與音樂人之間的關係。

莫娜最後總結，Spotify不僅改寫了傳統音樂產業的唱片銷售商業模式，還在全球形成了龐大的用戶基礎。然而，面對分潤爭議，Spotify仍需不斷創新與調整策略，以確保音樂人、使用者和公司的共贏的重要課題。

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