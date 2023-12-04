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智慧眼罩提升睡眠品質　科技結合睡眠真有用？

▲▼ 睡覺,睡眠,夢,作夢,床,被單。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲現代人常常面臨睡面品質不好的問題。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張家瑋／綜合報導

睡眠品質差是現代人普遍面臨的問題，不僅會影響工作效率，還會導致疲勞、注意力不集中、體力下降、膚況變差等等，最嚴重的是，睡眠時間短的人罹患肥胖症的機率高達55%。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就分享了自己的使用過的睡眠APP經驗。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂睡眠APP。

莫娜透露，在過去一年多的自媒體生涯中，發現自己形成了一種壞習慣，每天都要等到半夜兩點多才能專心工作，而且由於淺眠的關係，讓睡眠品質非常的差。為了改善睡眠品質，她嘗試過多種方法，包括睡前運動、提早準備上床睡覺等等，但都效果不彰。她還分享了自己使用智慧手錶測試睡眠品質的經驗，發現目前市面上的智慧手環手錶，對於她的睡眠情況無法正確判斷，甚至有些手錶無法評分。

莫娜指出，智慧手錶上通常會顯示幾個固定的名稱，包括淺層睡眠、深層睡眠和REM睡眠等三階段睡眠指標。這些指標的睡眠分數通常是透過監測心率變異、呼吸頻率、心跳數、身體移動次數等數據來判斷。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享自己使用過睡眠APP的經驗。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

針對改善睡眠品質法，除了傳統的改善方式，莫娜也嘗試了一些手機的應用程式，包括Pokémon Sleep和睡眠小鎮，前者通過收集各種不同寶可夢的「睡姿圖鑑」鼓勵大家早點睡，後者則是每天達成設定的睡眠目標，就能建造一個專屬於自己的小鎮，這些應用程式結合遊戲概念，讓使用者能夠透過達成睡眠目標，增添了趣味性。

此外，莫娜還提到了智慧戒指、智慧眼罩等科技睡眠產品。特別的是，有一款智慧眼罩可以偵測腦電波並根據腦波長編出助眠音樂，這些音樂不僅能夠反映出你的心情，還有助於放鬆身心。

最後莫娜總結，大眾都應該關心睡眠品質對於健康的重要性，睡眠科技應用正成為提升睡眠品質的新趨勢。不同的睡眠輔助產品和方法適合不同需求，為我們帶來更便利、創新而優質的睡眠體驗。

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