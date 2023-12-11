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網咖不只打電動！　從遊戲、美食到住宿全包的轉型求生術

▲▼網咖,宅男,網路沉迷,遊戲。（圖／PAKUTASO）

▲隨著網路及手機的普及，「打網咖」已變成7、8年級生的青春回憶。（圖／PAKUTASO）

記者張家瑋／綜合報導

你上一次去網咖是什麼時候？隨著網路及手機的普及，現在大多數的人們在家中就能輕鬆上網，曾經風靡的網咖文化逐漸沒落，「揪團打網咖」已變成許多7、8年級生的青春回憶。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就來分享她所看到的網咖現況。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂網咖現況。

莫娜提到，早期電腦與寬頻普及度較低，網咖的出現，像神一般為人們提供了便宜又方便的上網去處，也成為當時許多學生族群下課後的聚集地，非常的蓬勃發展，更早之前還聽過網咖出現過投幣式的舊式電腦。

然而，不只台灣，全球也都曾經歷網咖的興起。全世界第一家網咖誕生於1994年的英國倫敦，其後在全球迅速蔓延。台灣的第一家網咖「超行星咖啡廳」於1995年在台大公館商圈開業，當時的費用相對較高。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享了自己所看到的網咖改變。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

但隨著電腦、家用遊戲機的普及，加上2023年台灣共有2168萬網路使用者，佔總人口的90.7%。手機普及率更高達95%，人們已習慣隨時都能上網，導致網咖的客群逐漸縮小，台灣網咖也從全盛時期約上千家到如今只剩下200多家。

為了因應時代變遷，現今的網咖業者紛紛轉型，提供美食、電競旅館等服務，甚至有人出遊的住宿規劃是「住網咖」，網咖不再只是單一的上網場所，而是成為複合式經營的新模式，期盼在現代找出自己獨特的市場方向與新發展。

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