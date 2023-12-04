　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「這1款免費APP」屌打YouTube　她驚：大家都在用！內行推爆

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲有用戶認為，Spotify屌打YouTube。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

聽音樂支持正版！一名妹子直言，看到友人都使用Spotify付費聽音樂，讓她納悶「為什麼不用免費的音樂播放器聽就好了？」文章曝光後，網友秒糾正觀念「使用者付費要解釋什麼？」另一票人推爆，「Spotify可以免費使用，還能背景播放，音質也不錯，廣告說實話沒很頻繁，還能當廣播來聽，屌打YT廣告！」

一名女網友在Dcard以「為什麼大家都用Spotify」為標題發文，表示身邊很多人都使用Spotify，因此讓她感到好奇詢問，「那不是要付費嗎？為什麼不用免費的音樂器播放聽就好了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，有網友糾正觀念，「當然可以用免費的，但先搞清楚是不是正版音樂？除非你不尊重版權、不在乎盜版」、「因為免費的最貴，而且找歌麻煩，使用也不能全平台同步」、「那你為什麼要去餐廳吃飯？翻垃圾桶又不用錢」、「幾歲的人了？連聽個音樂都付不起正版的人，到底是有多窮？」「使用者付費要解釋什麼」。

一票用戶秒推爆，認為5個原因比YouTube好用，「Spotify可以免費使用，還能背景播放，音質也不錯，廣告說實話沒很頻繁，還能當廣播來聽，屌打YT廣告」、「便宜又好用！所以我選擇支持正版，家庭方案滿團每個人每天不到2塊錢，對我來說很便宜了，音樂每天都在聽的東西」、「都把Spotify拿來聽英文歌，好處是系統會自動推薦一些歌單，有時候蠻幸運的就會找到很符合自己的歌」、「其實Spotify用家庭方案就很划算」、「覺得聽歌App裡面最好用的」、「光是有年度回顧這個功能，我就願意付12次月費」。

▲Spotify。（圖／記者洪聖壹攝）

▲網友大讚Spotify CP值好，還會自動推薦歌單。（示意圖／ETtoday資料照）

除了Spotify，也有網友偏愛其他串流平台，「我用Apple Music」、「Apple Music +1，杜比音效真的厲害」、「覺得訂閱YouTube Premiun好像比較好，可以聽音樂，看影片也沒有廣告，還有更高畫質，主要還是我很常使用YouTube」、「為什麼不買YouTube Premiun？可以用YT Music，平常看YT還不用廣告也可以背景播放，而且也是聽小眾音樂的福音」、「我是買家庭YT Premium，我們家剛好5個人都可以用，看影片聽音樂都完全無廣告也能背景播放，自動播放推薦的歌也還不錯，再加上我超常用YT看韓綜，個人覺得性價比還蠻不錯」、「只有我還在KKBOX嗎」、「Hi Music不錯用，雖然有廣告」、「我是買MB3，家庭方案6個人，一個月17塊」。

ET快訊
快訊／又有台男死在柬埔寨！　頭部中彈亡
獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　老師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃
兒開車癲癇發作猛撞3機車！1人無心跳　副座媽媽急下跪道歉
快訊／印尼火山爆發「11名登山客死亡」　多人失蹤
快訊／千萬發票開出15張！　有人花15元中獎
3縣市大雨特報！今北台灣雨最猛　午後雨區擴大
快訊／00919填息了！　12／18再衝一波
快訊／女騎士趕上班　撞死過馬路行人
宣明智女婿喪命地再添亡魂！台3線103k絕命彎道　竹科工程師
全台營業額第3高！家樂福中原店至少停業2周

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住南投度假山莊　請老闆訂4千元合菜「長這樣」全場傻了！

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價：超意外　

3千人排隊等看病！骨科名醫無預警被炒　急找新點今起恢復看診

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

「這1款免費APP」屌打YouTube　她驚：大家都在用！內行推爆

3縣市大雨特報！今北台灣雨最猛　午後雨區擴大「花東降雨增加」

重刷舊劇！她突發現「台灣偶像劇變少了」　網感嘆：想要無腦看

《鬼滅》歌姬milet私訪台10次「大讚台灣1優點」：好想住在這

Google帳號突被鎖「救不回」！網喊：很危險　4類檔案別亂傳

大巨蛋首勝留台灣！創18個第一次　近1.7萬球迷散場僅花25分鐘

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

住南投度假山莊　請老闆訂4千元合菜「長這樣」全場傻了！

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價：超意外　

3千人排隊等看病！骨科名醫無預警被炒　急找新點今起恢復看診

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

「這1款免費APP」屌打YouTube　她驚：大家都在用！內行推爆

3縣市大雨特報！今北台灣雨最猛　午後雨區擴大「花東降雨增加」

重刷舊劇！她突發現「台灣偶像劇變少了」　網感嘆：想要無腦看

《鬼滅》歌姬milet私訪台10次「大讚台灣1優點」：好想住在這

Google帳號突被鎖「救不回」！網喊：很危險　4類檔案別亂傳

大巨蛋首勝留台灣！創18個第一次　近1.7萬球迷散場僅花25分鐘

住南投度假山莊　請老闆訂4千元合菜「長這樣」全場傻了！

短髮妹遊峇里島「惡魔的眼淚」險喪命　遭猛浪拍倒渾身是血

次世代手機AP需求助攻　中華精測11月營收月增14.5％

3屁孩殺蟲劑玩火嬉鬧…害家樂福停業2周！火調科10人前往勘驗

55歲台灣男子命喪柬埔寨　太陽穴中彈亡

停火剛結束！以色列24hrs炸死700人　加薩居民：南部已無安全之地

歌后妻再添新作！董事長樂團白董「投入退休金」力挺

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價：超意外　

英超焦點戰出現爭議判決！　曼城王牌哈蘭德爆氣對裁判怒吼

國籍問題引關注！吳欣盈上午遲到進立院　媒體堵訪回「我還在視訊」

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

三重男告白　新莊女嘆是遠距離秒打槍

今全台變天！2縣市大雨　恐跌破10℃時間曝

桃園店家停車規劃「有日本感」被讚爆

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

超商有軍械庫　他路過驚見T91步槍

超神「未來日記」寫了就中發票！

周一水氣增兩地迎冷雨！東北風再襲急凍3天

今晚「全台有雨」　變天溼答答

更多熱門

相關新聞

減少略過廣告！YouTube「跳過廣告」按鈕換新設計

減少略過廣告！YouTube「跳過廣告」按鈕換新設計

現在各串流平台都致力於推廣會員制度，而YouTube雖然是免費的影音平台，但想要獲得無廣告服務，就需要付費訂閱，不過似乎為了增加廣告收益，YouTube將原先的「略過廣告」按鈕縮小，可能更容易讓用戶點進廣告。

吃飯聽音樂會影響食慾！ 「1情況」不自覺想吃重口味

吃飯聽音樂會影響食慾！ 「1情況」不自覺想吃重口味

2023年Spotify台灣排行公開！

2023年Spotify台灣排行公開！

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！1年少噴732元

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！1年少噴732元

YTR最近紅什麼解散！老粉曝「影片洩端倪」

YTR最近紅什麼解散！老粉曝「影片洩端倪」

關鍵字：

Spotify正版音樂YouTubeAPP串流平台

讀者迴響

熱門新聞

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

吳建豪拍《下一站，幸福》被全劇組討厭

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

李博翔遭路人痛揍「抓頭往地上撞」！恐怖傷勢曝光

慶中華隊奪大巨蛋首勝！超商限時優惠一次看

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面