「這1款免費APP」屌打YouTube　她驚：大家都在用！內行推爆

▲有用戶認為，Spotify屌打YouTube。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

聽音樂支持正版！一名妹子直言，看到友人都使用Spotify付費聽音樂，讓她納悶「為什麼不用免費的音樂播放器聽就好了？」文章曝光後，網友秒糾正觀念「使用者付費要解釋什麼？」另一票人推爆，「Spotify可以免費使用，還能背景播放，音質也不錯，廣告說實話沒很頻繁，還能當廣播來聽，屌打YT廣告！」

一名女網友在Dcard以「為什麼大家都用Spotify」為標題發文，表示身邊很多人都使用Spotify，因此讓她感到好奇詢問，「那不是要付費嗎？為什麼不用免費的音樂器播放聽就好了？」

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文章曝光後，有網友糾正觀念，「當然可以用免費的，但先搞清楚是不是正版音樂？除非你不尊重版權、不在乎盜版」、「因為免費的最貴，而且找歌麻煩，使用也不能全平台同步」、「那你為什麼要去餐廳吃飯？翻垃圾桶又不用錢」、「幾歲的人了？連聽個音樂都付不起正版的人，到底是有多窮？」「使用者付費要解釋什麼」。

一票用戶秒推爆，認為5個原因比YouTube好用，「Spotify可以免費使用，還能背景播放，音質也不錯，廣告說實話沒很頻繁，還能當廣播來聽，屌打YT廣告」、「便宜又好用！所以我選擇支持正版，家庭方案滿團每個人每天不到2塊錢，對我來說很便宜了，音樂每天都在聽的東西」、「都把Spotify拿來聽英文歌，好處是系統會自動推薦一些歌單，有時候蠻幸運的就會找到很符合自己的歌」、「其實Spotify用家庭方案就很划算」、「覺得聽歌App裡面最好用的」、「光是有年度回顧這個功能，我就願意付12次月費」。

▲網友大讚Spotify CP值好，還會自動推薦歌單。（示意圖／ETtoday資料照）



除了Spotify，也有網友偏愛其他串流平台，「我用Apple Music」、「Apple Music +1，杜比音效真的厲害」、「覺得訂閱YouTube Premiun好像比較好，可以聽音樂，看影片也沒有廣告，還有更高畫質，主要還是我很常使用YouTube」、「為什麼不買YouTube Premiun？可以用YT Music，平常看YT還不用廣告也可以背景播放，而且也是聽小眾音樂的福音」、「我是買家庭YT Premium，我們家剛好5個人都可以用，看影片聽音樂都完全無廣告也能背景播放，自動播放推薦的歌也還不錯，再加上我超常用YT看韓綜，個人覺得性價比還蠻不錯」、「只有我還在KKBOX嗎」、「Hi Music不錯用，雖然有廣告」、「我是買MB3，家庭方案6個人，一個月17塊」。