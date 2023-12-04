快訊／Spotify宣布裁員17％！　平均可獲5個月資遣費

▲Spotify宣布裁員17％。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

音樂串流平台Spotify在4日表示，受到全球經濟成長放緩的影響將裁員17％。Spotify在官方網站發表的聲明中指出，受影響員工將在2小時內接到通知，並獲得平均5個月的資遣費。

Spotify執行長艾克（Daniel Ek）在聲明中表示，過去兩年全球經濟成長放緩，Spotify同樣受到影響，為了使Spotify的能夠持續應對未來挑戰，所以做出了艱難的決定，也就是裁員17％，「我明白這會影響到一些有寶貴貢獻的人，坦白說，會有很多聰明、有才華、勤奮的人將離開我們。」

▲Spotify執行長艾克（Daniel Ek）在官網發出聲明宣布裁員17％。（圖／達志影像／美聯社）



艾克指出，有鑑於近來Spotify的營收和表現，如此大規模的裁員可能會讓外界感到驚訝，但考慮到財務目標和營運成本之間的差距，我覺得採取實質性的行動來調整成本，這也是實現Spotify目標的最佳選擇。

聲明最後提到，若是受到影響的員工將在2小時內接受人資部門的一對一面談邀請，整個過程將在5日之前結束，依照員工在職時間不同，平均可獲得5個月的資遣費，未使用完的休假也能使用完畢。

▲Spotify宣布裁員17％。（圖／擷取自Spotify官網）