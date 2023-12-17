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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德老家「憲兵站崗、警設巡邏點」！趙少康轟：假公濟私

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家頻遭指是違建，近日還傳出有憲兵駐守。（圖／記者郭世賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，有媒體爆料，如今賴清德老家有憲兵24小時站崗，一旁還有疑似被當作憲兵隊辦公室的神秘小屋，就連警方都在該處設立巡邏點，讓國民黨副總統候選人趙少康質疑是假公濟私，並再次喊話賴清德，若賴願拆非法的違建，自己就願辭去合法不用辭的中廣董事長。

對於賴清德家是違建一事，民進黨日前在官網「闢謠專區」澄清，該房屋為賴主席親戚所有、建物有合法建照、屋頂遮蔽物為防止陽光照射影響老人家生活的增設設施。但有媒體指出，所謂的「親戚」其實就是賴清德的兒子，且近日還有憲兵站崗，警察也會定時巡邏，質疑是拿民眾納稅錢來看守違建。

▲▼民進黨總統參選人賴清德在節目《新聞面對面》中，談及萬里老家爭議憶母哽咽。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲賴清德日前在節目中談及萬里老家爭議時，一度哽咽落淚。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

趙少康今（17）日上午赴新北輔選，被問到賴清德萬里老家違建外疑似有憲兵站哨，趙少康火力全開，不解工寮變違建為何不拆，日前有個影片流出，原來花木扶疏，可能賴清德捨不得拆，賴清德如今也不住在那，是否怕人破壞因此派人駐守不得而知，但「假公濟私」不好，並再次喊話賴清德，若賴願拆非法的違建，自己就願辭去合法不用辭的中廣董事長。

政治評論員李正皓日前表示，民眾黨總統參選人柯文哲嗆賴清德不拆自己老家是執政的傲慢，但賴清德老家要不要拆不是民進黨說了算，而是國民黨總統參選人侯友宜執政的新北市政府認定賴清德的老家不用拆，公文顯示該建築僅需要「拍照列管」，不用拆。

而賴清德競總主委姚立明則認為，賴清德老家應該是錯誤政策的受害者，全台灣還有好多塊礦區的房子，地方政府沒有好好規劃，幫助這群弱勢，現在居然說它是違建，「如果新北市政府真的認定是違建要拆，我絕對認為賴清德會拆，可是邊上一大串的鄰居怎麼辦？他總不好意思從他口裡講，大家都拆吧？」

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