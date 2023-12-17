侯友宜屏東造勢　挺郭大將屏東議長周典論挺身力挺：下架民進黨

▲侯友宜與屏東縣議長周論論典論會場互動 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨總統候選人侯友宜今（17）日晚在屏東市慈鳳宮媽祖廟舉行造勢大會，現在逾2萬人到場；先前挺郭台銘大將縣議長周典論也站台相挺，兩人互動熱絡。

出席這場造勢晚除侯友宜、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九外，不分區立委候選人柯志恩、謝龍介、屏北立委候選人黃明賢、山地原住民立委候選人盧縣一（Sasuyu）、立委廖婉汝、屏東競總主委蘇清泉、屏東競總顧問團總團長簡太郎、前客委會主委劉慶中出席。

主持人縣議員王景山表示，「周典論議長從頭到尾整合主流民意就是要下架民進黨，侯合宜跟對相差一點點；他從頭到尾就是國民黨員，也最支持國民黨，他勇敢站出來，他要整合所有郭粉好朋友要支持侯友宜」。

周典論說，他睡不覺、也很擔心，他當初挺郭台銘董事長，當時就跟大家報告，為什麼要挺郭台銘，「我跟他不熟識，但看到他(指郭)出紀這麼大了，錢剩很多，但他關心台灣不能沉淪，台灣要改變、要提昇，我很感謝他，他登記前連絡我，說很歹細，不能去登記，登記後國民黨就難選了，所以他為了國民黨」；「但我認為這樣做還不夠，向大家懇切拜託，雖然現在差距很小，但民進黨太會選舉、太多「奧步」，我們看到這種執政黨，把人民帶到這種痛苦指數，年輕人要發揮找工作，不知道戰爭什麼時候開始，也不知道未來何去何從，今天不能只靠國民黨，而是一定要結合主流民意下架民進黨。

周典論說，六成主流民意要下架民進黨，要下架民進黨的民眾都站出來支持民進黨，唯有支持侯友宜才能下架民進黨；「我和侯市長以前不認識，最近見過2次面，發現他的處事作風才是大家需要的總統，侯說得到做得到，不會官僚不會說謊，大家要全力支持侯友宜。「否則一旦發生戰爭，什麼都沒有了」。

侯友宜說，今天大家都站出來了，周典論議長苦口婆心，為了政黨輪替費盡心力，一心一意就是一個觀念，就是做不好換人，做得好繼續做，大家都說民進黨貪汙亂搞才要下台；周典論有情有義、有理念，像關公一樣為正義相助，他感謝周典論在這個最關鍵的時刻「不是為侯友宜，而是為台灣」出面相助。