　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北歡樂耶誕城平安夜　12／24千人詩班報佳音

▲新北歡樂耶誕城平安夜 12／24千人詩班報佳音。（圖／新北市民政局提供）

▲新北各教會於12月期間舉辦各項慶祝活動，將愛與祝福傳遞到每個角落。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北歡樂耶誕城最具宗教特色平安夜，將於24日在市民廣場熱鬧展開，包含愛心園遊會、明星演唱、福音團體表演等，並聯合新北市超過50間教會牧師群，引領現場千人詩班報佳音，將愛與祝福傳遞到每個角落。晚會活動當日有聖誕老人、桑塔熊在現場發放糖果，與牧師共同祈福祝禱，歡慶聖誕佳節。

民政局長林耀長表示，新北市政府每年都與轄內教會合作舉辦平安晚會，今年邁向第12年，活動結合園遊會、音樂表演及牧師祝禱等多元方式，並邀請弱勢團體一同參加，希望在這個充滿祝福的日子裡彼此關懷，同時為所有市民朋友祝禱祈福，祈願新的一年都能平安喜樂。

▲新北歡樂耶誕城平安夜 12／24千人詩班報佳音。（圖／新北市民政局提供）

▲12月24日相約到新北市民廣場報佳音。

活動將於24日下午1點半開始，在市民廣場由愛心園遊會揭開序幕，各教會團體共擺設40多個中西式美食攤位。平安夜晚會將由實力派主持人岑永康、張珮珊搭檔主持，還有林道遠、蔡家蓁、楊蒨時等藝人輪番演出，及全台灣第一支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」，演唱膾炙人口的耶誕歌曲。

此外，新北各教會於12月期間舉辦各項慶祝活動，包含三峽卓越北大行道會辦理聖誕點燈晚會，由教友們歡唱聖誕祝福詩歌，及學校學生舞蹈表演，活動豐富精采。台灣基督長老教會淡水教會辦理「2023年淡水教會聖誕月」活動，內容有聖誕市集、音樂劇、燭光晚會等。

12月23日樹林基督長老教會安排鼓樂隊、薩克斯風演奏報佳音活動，板橋自強教會辦理詩歌、短劇、福音講道。此外，板橋福音堂於板橋非常熱區、和平公園、壽德公園及市府廣場外圍等地也有多場快閃報佳音活動，為大家帶來驚喜表演，歡迎駐足觀賞。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆塔啟用！遠見人文空間進駐　謝國樑：打造城市觀光廊道

►獨／新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

►收容人重病纏身無法自理　基隆監獄照護弱勢助保外醫治

►《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

ET快訊
國旅住飯店...15坪雙人房「入住剩6坪」　業者道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023桃園國際移民日表揚新住民＋績優人員　打造國際友愛之都

新北捷運通車營運五周年　光影列車秀迎向璀璨未來

新北歡樂耶誕城平安夜　12／24千人詩班報佳音

2023最愛基隆年終演唱會　免費接駁車、交管資訊看這裡

新北推動生態服務給付　農田打造生態樂園展成果

嬌點妝容添彩聖誕氛圍　新北傳授養護聖誕紅秘訣

基隆大樓外牆磁磚剝落「重砸公車亭」！行人險遭殃　市府要罰了

闖紅燈拒檢又揮拳襲警！騎士被壓制突不適搶救不治　檢將查死因

陳亭妃女力大爆發政治級巨星一次到位　超過1萬人自發相挺

南藝大下鄉辦音樂會報佳音　結合南消左鎮分隊、區公所防災宣導

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

陸配分享在台餐飲業工作好處　曝友聽薪資驚「比陸公務員高」

妻經停車場被欄杆降下擊中　尪幫出氣「怒折斷1腳踹飛」

外送員斑馬線上跳機械舞　超扯慢動作...警開罰500

2023桃園國際移民日表揚新住民＋績優人員　打造國際友愛之都

新北捷運通車營運五周年　光影列車秀迎向璀璨未來

新北歡樂耶誕城平安夜　12／24千人詩班報佳音

2023最愛基隆年終演唱會　免費接駁車、交管資訊看這裡

新北推動生態服務給付　農田打造生態樂園展成果

嬌點妝容添彩聖誕氛圍　新北傳授養護聖誕紅秘訣

基隆大樓外牆磁磚剝落「重砸公車亭」！行人險遭殃　市府要罰了

闖紅燈拒檢又揮拳襲警！騎士被壓制突不適搶救不治　檢將查死因

陳亭妃女力大爆發政治級巨星一次到位　超過1萬人自發相挺

南藝大下鄉辦音樂會報佳音　結合南消左鎮分隊、區公所防災宣導

六都375家診所掛號費變貴「最高飆2500元」　漲價3原因大公開

ATM裝機數逾3.2萬攀3個月新高　中信銀逼近7300台穩住寶座

夏季早鳥優惠！亞洲最大郵輪MSC地中海郵輪榮耀號6月基隆啟航

走入韓國禁區玩雪尋歡趣！

歡樂FUN寒假！暢玩東京雙樂園

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

相關新聞

新北推生態服務給付　農田打造生態樂園

新北推生態服務給付　農田打造生態樂園

新北市政府農業局推動新北生態服務給付，日前在金山地區農會舉辦「新北市生態服務給付合作農友交流會」，邀請參與計畫的農友、學者專家及相關單位共同交流心得，分享彼此經驗，展現生態保育及農業發展上的持續努力與成果。農業局長李玟表示，近年推動新北生態服務給付合作農友逐年提升，對於提升農地的生物多樣性成效卓著，期待未來能有更多農友加入。

嬌點妝容添彩聖誕　新北傳授養護聖誕紅秘訣

嬌點妝容添彩聖誕　新北傳授養護聖誕紅秘訣

女登山客爬三貂嶺滑倒　後腦勺撕裂傷送醫

女登山客爬三貂嶺滑倒　後腦勺撕裂傷送醫

新北「改建監理站」蓋社宅！　339戶預計2028年完工

新北「改建監理站」蓋社宅！　339戶預計2028年完工

新北碧潭驚見女浮屍　警消打撈上岸查身分

新北碧潭驚見女浮屍　警消打撈上岸查身分

關鍵字：

新北平安夜報佳音

讀者迴響

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面