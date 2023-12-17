新北歡樂耶誕城平安夜　12／24千人詩班報佳音

▲新北各教會於12月期間舉辦各項慶祝活動，將愛與祝福傳遞到每個角落。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北歡樂耶誕城最具宗教特色平安夜，將於24日在市民廣場熱鬧展開，包含愛心園遊會、明星演唱、福音團體表演等，並聯合新北市超過50間教會牧師群，引領現場千人詩班報佳音，將愛與祝福傳遞到每個角落。晚會活動當日有聖誕老人、桑塔熊在現場發放糖果，與牧師共同祈福祝禱，歡慶聖誕佳節。

民政局長林耀長表示，新北市政府每年都與轄內教會合作舉辦平安晚會，今年邁向第12年，活動結合園遊會、音樂表演及牧師祝禱等多元方式，並邀請弱勢團體一同參加，希望在這個充滿祝福的日子裡彼此關懷，同時為所有市民朋友祝禱祈福，祈願新的一年都能平安喜樂。

▲12月24日相約到新北市民廣場報佳音。

活動將於24日下午1點半開始，在市民廣場由愛心園遊會揭開序幕，各教會團體共擺設40多個中西式美食攤位。平安夜晚會將由實力派主持人岑永康、張珮珊搭檔主持，還有林道遠、蔡家蓁、楊蒨時等藝人輪番演出，及全台灣第一支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」，演唱膾炙人口的耶誕歌曲。

此外，新北各教會於12月期間舉辦各項慶祝活動，包含三峽卓越北大行道會辦理聖誕點燈晚會，由教友們歡唱聖誕祝福詩歌，及學校學生舞蹈表演，活動豐富精采。台灣基督長老教會淡水教會辦理「2023年淡水教會聖誕月」活動，內容有聖誕市集、音樂劇、燭光晚會等。

12月23日樹林基督長老教會安排鼓樂隊、薩克斯風演奏報佳音活動，板橋自強教會辦理詩歌、短劇、福音講道。此外，板橋福音堂於板橋非常熱區、和平公園、壽德公園及市府廣場外圍等地也有多場快閃報佳音活動，為大家帶來驚喜表演，歡迎駐足觀賞。