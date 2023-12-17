新北推動生態服務給付　農田打造生態樂園展成果

▲新北推動生態服務給付。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推動新北生態服務給付，日前在金山地區農會舉辦「新北市生態服務給付合作農友交流會」，邀請參與計畫的農友、學者專家及相關單位共同交流心得，分享彼此經驗，展現生態保育及農業發展上的持續努力與成果。農業局長李玟表示，近年推動新北生態服務給付合作農友逐年提升，對於提升農地的生物多樣性成效卓著，期待未來能有更多農友加入。

新北市農業局配合農業部林業及自然保育署推動「重要棲地生態服務給付」計畫，經過不斷地努力，今年已達到50位申請人數，農業局於日前在金山地區農會舉辦生態服務給付合作農友交流會，讓生態服務給付農友有個經驗交流分享的空間，交流會當天現場農友們熱烈的交流生態服務給付成果與經驗，營造出如何豐盛的生態果實。

三芝區農友謝炎祐見證了水梯田從過去的繁榮到現在的荒廢，在參與生態服務給付計畫後，開始復耕水梯田，因田區出入口較小且陡，透過人工方式翻犁復耕，讓水梯田重新恢復生機，會中他也分享在復耕過程中，遇到最大的困難就是水源的取得，因為廢耕之後水圳都已荒廢。

經由農業局委託專業團隊協助下，沿著以前的溪流及水圳找到穩定的水源，並由團隊輔導設置水線讓水源能灌溉到田區，維持穩定湛水環境，成功完成水梯田復耕，未來將持續種植水耕作物達到生態保育目標。在農友的努力與經驗分享，新北生態服務給付合作農友逐年提升，水田給付範圍也由初期的貢寮區，成功劃入金山區及三芝區總計3區的申請地區，爭取更大補助範圍。

此外，農業局在瀕危物種部分也不遺餘力，日前在石碇區的永安里投入智慧農業設備，包含氣象站、土壤感測器、紅外線自動照相機，除了協助農友掌握作物的生長情形，也掌握田區食蛇龜與柴棺龜出沒的情況，林業署今年也將新北市石碇區劃入食蛇龜及柴棺龜生態服務給付示範計畫實施地區，並暫由林業署各分署辦理申請作業，中央與地方綿密合作，共同創造新北生態永續願景。