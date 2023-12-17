嬌點妝容添彩聖誕氛圍　新北傳授養護聖誕紅秘訣

▲新北市府周邊利用多株聖誕紅盆栽妝點營造聖誕節氛圍。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

現今歐美日等國家與地區很流行誕生花或生日花，呈現每月、甚至是每日均有一種獨特的花，有其專屬含義與花語。新北市景觀處提醒，適逢冬日時節與聖誕季期間，最為人所熟知的應景植物便是聖誕紅了，又名為一品紅的聖誕紅花期落在每年11至12月間，因紅綠相間的葉片，成為聖誕佳節期間，最不可或缺的裝飾與應景植物盆栽。

景觀處指出，冬天應景的聖誕紅，也是12月9日的代表誕生花，常見的大紅葉片色彩，多予人熱情溫暖與活潑奔放的形象。不知大家是否有發現，聖誕「紅」指的是被稱為「苞葉」的葉子，而不是花瓣，真正的花是在苞葉中心的小芽狀部分，顛覆眾人對一般花葉的認知。

▲聖誕「紅」指的是被稱為「苞葉」的葉子，而不是花瓣，真正的花是在苞葉中心的小芽狀部分（黃圈處）。

景觀處表示，在養護上需要擺放至容易照到太陽的地方並避免過度曝曬，且應注意通風，避免將盆栽放於悶熱、通風不良的地方；最後在澆水的技巧上，民眾應等到土壤乾燥後再澆水，且要徹底將土壤澆透，觀察有水從盆底滲出才是正確養護步驟，如盆栽下有水盤，亦要留意勿讓其積水，避免根部因濕度過高而腐爛。

景觀處長林俊德表示，時值新北耶誕城期間，市府亦於耶誕城周邊利用聖誕紅妝點，不妨來趟耶誕城走走逛逛，熱鬧溫馨的氛圍也會讓人想要去花市買盆耶誕紅等植栽布置家裡，鄰近的板橋花市就是不錯的採購地點。歡迎民眾可搜尋「賞花快報」臉書粉專，了解最新的花況訊息。