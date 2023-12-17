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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強批評里長被約談「屠村」　潘孟安：附和中國介選令人不解

▲▼潘孟安預告，12月21日至24日將舉辦四天三夜、共18場的「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼圖活動。（圖／記者呂晏慈攝）

▲競選總幹事潘孟安（右）接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

傳台北市逾40名里長從今年6月起，帶著里民、親友，陸續到中國大陸接受招待，被質疑是對岸統戰手法之一，近日遭檢調約談，引發國民黨立委參選人羅智強批評「屠村」。對此，民進黨總統候選人賴清德總幹事潘孟安今（17）回應，這種用詞危言聳聽，他認為司法應勿枉勿縱，並直言當全世界都在關心中國介選，國民黨候選人卻附和中國，令人不解。

潘孟安今天下午接受媒體聯訪時，媒體詢問，現在台北市里長被約談，國民黨批評好像是「屠村」？潘孟安說，這好像是中國大陸的用語，講到「屠村」兩個字，這麼危言聳聽，他想，中國介選並非只針對台灣，全世界都在關注，而且美國也提出，希望中國不要介選。

潘孟安表示，台灣經歷3、40年的民主淬鍊，不需要其他國家的人來指手畫腳，台灣人民自然會做出選擇，但，不能用不當的方式來介入選舉，「我認為這有違民主的常態」，希望民主選舉是民主嘉年華會，選贏的恭喜，選輸了則深刻檢討，這才是民主的常態，世界如此，台灣亦然。

潘孟安說，對於沒有選舉過的、假民主、專制的國家（指中國大陸），當然他們有不同的思維，但他還是要呼籲，中國不要介選，此外，他也認為司法應勿枉勿縱，若是純粹旅遊可以理解，文化交流、旅遊交流是必然的，但如果是免費落地招待，「呼籲鄉親們，免費的比較貴，而且天下絕對沒有白吃的午餐」，同時呼籲國民黨候選人，當全世界都在關心中國介選，為何國民黨候選人還會附和？這令人不解。

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