蕭美琴稱上架台灣　侯辦嗆：2023經濟成長率寫下14年新低水準

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴說，民進黨已經做到上架台灣，帶動台灣整體經濟成長。國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，主計總處下修2023年經濟成長率至1.42%，寫下14年來新低水準，蕭美琴是吹哨子為民進黨壯膽，台灣出口，自由貿易協動FTA出口涵蓋率，只有一成左右，遠低於台灣的競爭對手韓國七成，新加坡九成，蕭美琴所說的上架台灣，到底在哪裡。

王敏旭表示，這幾年台灣人民痛苦指數10年新高、貧富差距愈來越大，經濟成長率1.42%，14年新低，受雇員工實質總薪資倒退，蕭美琴完全不知道台灣人民的痛苦，每到選舉就以口號治國，口號再多，也改變不了基層民眾生活痛苦的事實。

王敏旭指出，台灣是出口導向國家，但是台灣的FTA/ECA（自由貿易協議/經濟合作協議）卻少得可憐，目前有效的僅9個，對台灣出口最有幫助的貿易協議，大部分都是在馬英九時代完成的。

王敏旭說，蔡英文2016年上任時，中國大陸占台灣出口40.11%，這七年來中國大陸占台灣出口平均占比，不減反增，平均為41.09%。蔡英文平均每年花60多億元預算，推動新南向政策，過去七年新南向18國出口占比平均19.78%，比推行的第一年出口占比21.22%還少。

王敏旭表示，中國大陸商務部今年4月12日對台灣發起貿易壁壘調查，就算按照世界貿易組織WTO的規定，調查時間為半年，在這期間，民進黨政府也不回應禁止大陸2455項產品有沒有違反WTO的規定，只一昧的怪罪大陸打壓，這難道這是民進黨是解決問題的態度嗎？還是民進黨想要政治凌駕經濟專業？