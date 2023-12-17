限量200張超商妹海報！黃捷簽名會人潮擠爆　嗨喊：合照到飽

記者吳世龍、吳佩蓁／高雄報導

高雄市立委參選人黃捷先前cosplay網路創作「山道猴子」中的超商妹引發熱議，今（17日）上午舉辦海報簽名會，發送限量200張的超商妹海報回饋粉絲，活動12點才開始，早上9點多就有支持者在場外排隊，現場人潮爆滿，反應十分熱烈，黃捷表示希望透過cosplay的形式傳達她對動漫產業的支持，利用創新、年輕的方式爭取選民認同。

▲黃捷17日舉辦海報簽名會，限量發送200張超商妹海報回饋民眾。（圖／記者吳世龍攝，下同）

黃捷今在競選總部舉辦超商妹海報簽名會，她說：「其實上禮拜我用cosplay的形式來跟大家表達我關心動漫產業，我辦的這個角色就是山道猴子的超商妹角色，在網路上引發熱烈迴響，所以特別舉辦簽名會，限量200張海報回饋網友跟市民對我的支持」，希望藉此鼓勵大家多多支持台灣本土的文化令，同時也希望藉由這樣的方式爭取選民的認同，並承諾今日簽名會一定會「簽好、簽滿、簽到飽、合照到飽」，回饋支持他的民眾。



今早9點多就有民眾到場，還有爸爸帶著女兒一起支持黃捷，其中搶頭香的林先生表示，從黃捷擔任議員時期就開始支持她，只要有活動都會盡量到場加油，稱讚黃捷很了解年輕人的想法，「很多東西她都會付諸實現，譬如像cosplay這種，老一輩的沒辦法做到，但她就可以」，希望她一次就選上立委，期望她換了位置不要忘記初衷。

▲林先生搶第一，希望黃捷一次就選上立委。（圖／記者吳世龍攝）



▲▼黃捷與支持者合照。（圖／記者吳世龍攝）

