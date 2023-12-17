「后里女婿」南下輔選謝子涵　憶洪慈庸4年前這幕哭了

▲卓冠廷以「后里女婿」身份陪同謝子涵掃街拜票。（圖／卓冠廷提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台中市立委第三選區（潭雅神后）現任國民黨立委楊瓊瓔尋求連任，面對民進黨新秀謝子涵挑戰。昔日曾參選該區立委的洪慈庸夫婿、新北市議員卓冠廷今（17）日上午以「后里女婿」身份，回到洪慈庸老家旁的內埔市場，陪同謝子涵掃街，回想起4年前洪慈庸落選後謝票的回憶，忍不住在車掃時留下幾滴眼淚。他嘆息，這一趟「心情複雜」。

卓冠廷分享，今天來相挺謝子涵，一大早從新北市鶯歌出門，8點多到台中市后里，本想先回洪慈庸的娘家找女兒小鹿玩，但因小鹿剛睡醒，打個招呼又出門，「一進內埔市場，遇到好多人跟我說，跟我丈母娘很熟，還有很多4年前我陪著慈庸掃市場時遇到的攤商，到現在都還互相認得，我也跟大家拜託，這次這一票，讓年輕專業又勇敢的謝子涵來完成世代交替」。

卓冠廷分析，現任的楊瓊瓔在潭雅神后根深柢固，2016年落選後，又在2020年憑著行政資源優勢捲土重來，無論是私人情感上還是客觀分析上，都是當年自己認為最可惜的一區。

卓冠廷說，剛滿30歲、年輕的謝子涵，她出生時楊瓊瓔就在從政了，「掌權」的時間久到，已經不知道到底是她在服務這片土地，還是讓這片土地在服務她。

卓冠廷回憶，市場掃完後，他也陪謝子涵在后里展開車掃，想起4年前洪慈庸落敗隔天，兩人打起精神，安慰支持洪慈庸的大家，想起那天，車掃到一半不禁又留下了幾滴眼淚，但謝子涵應該沒有發現，「這一趟心情複雜，沒有台中的栽培，沒有今天的我，曾陪著慈庸走遍的街角，又是熟悉，又是真心希望在這個選情非常激烈的區域，大家能再一次給年輕人機會，送謝子涵進國會」。