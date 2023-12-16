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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕輔選婆媽狂送蔥、肉粽　讚陳美雅：當立委絕不會當啞巴

▲▼盧秀燕輔選陳美雅。（圖／記者吳世龍攝）

▲盧秀燕南下高雄陪同陳美雅掃街。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

大選倒數29天，選戰也進入白熱化。台中市長盧秀燕今(16日)到高雄陪同國民黨高雄市第六選區立委參選人陳美雅市場掃街，盧秀燕大讚陳美雅，絕對符合當一位好立委的條件，她也保證陳美雅進到中央「絕不會當啞巴」。

盧秀燕今天輔選行程滿檔，上午出席顏寬恒烏日後援會成立大會後，下午就趕到高雄，陪同立委參選人黃柏霖到天天新黃昏市場掃街，接著又趕到苓雅武廟市場替陳美雅向選民請託，晚間7點又回到台中替蔡璧如站台開講。

▲▼盧秀燕輔選陳美雅。（圖／記者吳世龍攝）

▲支持者送上肉粽象徵「包中」。（圖／記者吳世龍攝）

盧秀燕抵達市場時，不少民眾熱烈歡迎，搶著和盧秀燕、陳美雅拍照握手，也有支持者送上蔥，祝福陳美雅高票當選，也有支持者送肉粽、菜頭，象徵「包中」、「好彩頭」。

盧秀燕也在市場內開起簽名會，不少民眾排隊領取，陳美雅笑稱「要好好珍藏」。兩人也在市場內開直播，向線上民眾推薦陳美雅，盧秀燕說，她做了6屆立委、國民黨高雄市黨部主委黃昭順更是做了8屆，她們都知道要怎麼當一位好立委，陳美雅絕對符合條件。

▲▼盧秀燕輔選陳美雅。（圖／記者吳世龍攝）

▲支持者搶著拍照。（圖／記者吳世龍攝）

盧秀燕大讚陳美雅是資深市議員，對高雄很了解、對民眾心聲也很清楚，她和黃昭順、在場里長都能保證，陳美雅若進到中央，絕對不會當啞巴，一定會幫人民發聲、監督政府、爭取預算。

陳美雅說，盧秀燕市長來替她站台，當時是非常、非常大的加分，盧市長給人一種安心的感覺，她也要當讓人安心的立法委員。陳美雅也拿出競選小物「安全帽」，她表示，象徵民眾可以在台灣安心旅遊，而不是讓下一代戴鋼盔上戰場。

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