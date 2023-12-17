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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

早上當畫師晚上變歌手！陳其邁賣力輔選黃捷　畫貓自評100分

▲高雄市長陳其邁跟立委參選人黃捷一起畫貓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁跟立委參選人黃捷一起畫貓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

16日黃捷在臉書發文：「靈魂繪師最新力作！捷出的一手，你給幾分？」，原來照片是黃捷與陳其邁在駁二動漫祭的塗鴉牆一起畫貓咪，只見陳其邁畫的貓又長又圓，陳自嘲：「5年前畫的貓跟現在比，有變胖了。」轉頭看黃捷非常迅速的畫出一隻嬌小可愛的貓，陳其邁趕緊拿筆幫自己評分：100分，黃捷看到也不甘示弱，拿紅筆為自己評：「超過100分」，讓現場動漫迷笑翻。

駁二動漫祭(FFK16)16日舉行，高雄市長陳其邁、第六選區立委候選人黃捷都現身參加，黃捷在現場發放兩款cos安妮亞與超商妹版本的「認親卡」，吸引大批粉絲排隊索取合照與簽名。隨後兩人在塗鴉牆旁簽名，竟開始畫貓PK賽。只見陳其邁用非常熟稔的畫風，重現「陳小米」的模樣，黃捷則在一旁默默的畫上一隻活靈活現的可愛小貓咪，且呈現坐姿更顯難度，讓一旁用「抽象畫風」作畫的陳其邁開玩笑問：「你是不是有偷練？」

貼文一出，引網友爆笑紛留言評論「沒比較沒傷害」、「說真的邁邁有進步了」、「有比較像貓了耶」、「高雄也太歡樂了」。

▲高雄市長陳其邁跟立委參選人黃捷一起畫貓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁繪畫的貓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外黃捷在同一天晚間也舉行好東苓雅後援會成立大會，總統府秘書長林佳龍、前衛福部部長陳時中、高雄市長陳其邁都到場力挺，高雄市議長康裕成也帶領議員李喬如、郭建盟、黃文益、湯詠瑜到場支持，現場陳其邁也與陳時中、黃捷合唱「世界第一等」、「愛甲超過」、「想家的人」、「快樂的出航」讓後援成立大會一秒變演唱會。

陳其邁自嘲，自從唱了紅豆開始，大家都知道他唱歌不好聽，最近高雄還有許多天團舉辦演唱會，藉此開始勤練歌技，今天有備而來，不管是紅髮艾德、blackpink都開放大家點歌，也希望民眾手機拿出來錄影po文告訴親朋好友，從今天開始「陳其邁唱歌不好聽」是謠言。

現場氣氛最高潮時，陳其邁與陳時中加碼演唱「想厝的人」、「快樂的出航」，表示感謝過去防疫時期，陳時中與所有防疫人員的守護，才有今日的台灣。

黃捷表示，高雄近年來的發展大家都非常有感，在陳其邁市長的帶領下，包括輕軌將成圓、演唱會經濟帶來超過23億的產值，這就是選對的人、走對的路。她也提到，自己的選區是激戰區，希望大家一定要集中選票、踴躍投票，大家都是同乘一艘名為自由民主的船，一起航向世界，上架台灣。

▲高雄市長陳其邁跟立委參選人黃捷一起畫貓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前衛福部長陳時中幫立委參選人黃捷展台，同時跟市長陳其邁同台高歌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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