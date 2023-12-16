　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

黃健庭協同陳怜燕　南下台南帶領姐妹掃街拜票

▲中國國民黨黃健庭秘書長、侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中國國民黨黃健庭秘書長、侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中國國民黨黃健庭秘書長，協同侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託並感受選民聲音。

▲中國國民黨黃健庭秘書長、侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃健庭秘書長由台南市黨部主委林進旺以及立委候選人陳以信、姚正玉陪同，率領一支熱情洋溢的輔選娘子軍，踏入熙熙攘攘的崇德市場，開展一場別開生面的選舉掃街活動。此次活動不僅拉近政治與民生距離，更是為了深入了解選民需求，凝聚婆婆媽媽的力量。

▲中國國民黨黃健庭秘書長、侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃健庭秘書長在活動開始前表示，這次掃街是凝聚眾人的力量，期待透過接觸選民，聆聽他們的聲音和關切議題，以更貼近的方式訴求選民的支持，共同打造更美好的未來。

▲中國國民黨黃健庭秘書長、侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託。（圖／記者林東良翻攝，下同）

整個掃街活動充滿了選舉的緊張感和市場的熱鬧氛圍。陳怜燕總會長身穿選舉服，携手志工們穿梭於市場的巷弄之間，主動與市民交流，徵詢他們對於選區發展的期望和建議。

▲中國國民黨黃健庭秘書長、侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲中國國民黨黃健庭秘書長、侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在活動現場，林進旺主委表示：「這次掃街是一個雙向的溝通機會，希望不僅能夠向選民介紹我們的政見，更能夠聽取他們的聲音，將民意融入我們的施政計畫中」。

▲中國國民黨黃健庭秘書長、侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了政治宣傳，選舉團隊還特地準備了小禮物菜瓜布，送給市場的居民，表達對他們的感激之情。童小芸總會長強調：「這些小禮物雖然簡單，但是我們對選民的真誠感謝，希望在未來的選舉過程中，能夠得到大家的支持」。

整個活動在熱烈歡愉的氛圍中結束，陳怜燕總會長與志工們共同總結了這次掃街活動的收獲，並表示將持續進行更多類似的活動，深化與選民的交流，共同建構更具活力和發展潛力的選區。

ET快訊
女模被爆「雪地多人激戰」暴斃！陸攝影師憤怒回擊
林宥嘉甜蜜貼臉同框愛妻！　丁文琪近照曝光「美到不科學」
張齡予不藏了　辣秀32D好身材
越晚越冷！「3類人」不適合進補　醫點名了
「超偶」男星消失歌壇13年！　變身餐廳老闆
【2024跨年懶人包】全台23場陣容總整理！　華莎、Jess

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「台東嗨 Way」獲2023台灣設計BEST100「年度在地文化新演繹」獎

黃健庭協同陳怜燕　南下台南帶領姐妹掃街拜票

疫情延2年....松柏嶺受天宮首辦9天8夜遶境　為名間鄉植福

基隆塔啟用！遠見人文空間進駐　謝國樑：打造城市觀光廊道

嘉義市管樂節登場　國內外53支樂隊參與　數量創新高

饗樂台東慢市集快閃高雄漢神巨蛋

海產批發商變身食品加工霸主　嘉義民雄金龍冠食品新大樓落成

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用　展開一站式醫療新紀元

東勢暖警偕同聖家堂捐物資義賣　所得捐助弱勢家庭過耶誕

提供寄養服務13年助8弱勢兒翻轉人生　淑卿媽媽獲兒保楷模

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

哈士奇翻垃圾桶偷吃羊骨頭　帶去打催吐針秒露苦瓜臉XD

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

「台東嗨 Way」獲2023台灣設計BEST100「年度在地文化新演繹」獎

黃健庭協同陳怜燕　南下台南帶領姐妹掃街拜票

疫情延2年....松柏嶺受天宮首辦9天8夜遶境　為名間鄉植福

基隆塔啟用！遠見人文空間進駐　謝國樑：打造城市觀光廊道

嘉義市管樂節登場　國內外53支樂隊參與　數量創新高

饗樂台東慢市集快閃高雄漢神巨蛋

海產批發商變身食品加工霸主　嘉義民雄金龍冠食品新大樓落成

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用　展開一站式醫療新紀元

東勢暖警偕同聖家堂捐物資義賣　所得捐助弱勢家庭過耶誕

提供寄養服務13年助8弱勢兒翻轉人生　淑卿媽媽獲兒保楷模

林奕嵐列「40項男友條件」：要很香！8個月沒見家人飛美大爆哭

大便別滑手機了！醫吐4下場「痔瘡都被擠出來」　極限15分鐘

同學常自嘲「台北窮人」一問家產近億　他心態崩了：出生先贏7成

女模被爆「雪地多人運動」凍僵暴斃！攝影師憤怒回擊

直擊／龍俊亨來台歡度34歲生日！跟粉絲狂鬥嘴：你們來跟我吵架的？

林宥嘉甜蜜貼臉同框愛妻！　丁文琪近照曝光「美到不科學」

粉絲狂猜《天道》男男戀配對　謝承均笑打槍Junior太矮

粉絲怒嗆工作室！胡歌親自發聲：請不要罵人　護員工做法被推爆

快訊／科威特元首納瓦夫逝世　享壽86歲！83歲王儲弟繼位

「台東嗨 Way」獲2023台灣設計BEST100「年度在地文化新演繹」獎

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

桃園三區12/18-19停水23小時

行車糾紛演變成全武行南警速逮3人

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

台南木工工會歲末送溫暖

中選會認證李全教符合參選資格

高公局南區養護工程分局倉庫傳火警

金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」與南興國中以樂會友

新北貢寮鮑產季　馬岡漁港吃火鍋

全台第一全英語青少年獅會　有得少獅會成立

基隆老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

台南佳里獅子會捐贈消防救災器材

嘉義民雄金龍冠食品新大樓歡慶百年　

「魔幻青鷹」降臨嘉義市管樂節

黃偉哲邀大家來南化「棗」樂子

更多熱門

相關新聞

選戰觀察／高雄突圍在年輕人！　「侯康配」要避免從台北看天下

選戰觀察／高雄突圍在年輕人！　「侯康配」要避免從台北看天下

高雄是綠營大票倉，國民黨高雄市黨部主委黃昭順、黨中央智庫執行長柯志恩皆建議總統候選人侯友宜，多花時間到高雄拜票，有助拉抬選情。高雄的國民黨黨務人士指出，高雄前市長韓國瑜的助選確有助鞏固基本盤，不過關鍵還是年輕選票，他建議趙少康除了在北部校園演講，不妨也嘗試南下到高雄，跟年輕人聊聊，進而讓這群聽完演講的年輕人，可以更深入了解侯康配。

盧秀燕輔選讚陳美雅：當立委不會當啞巴

盧秀燕輔選讚陳美雅：當立委不會當啞巴

蔡英文挺蔡其昌當立法院長　游錫堃非常贊成：這樣講正合我意

蔡英文挺蔡其昌當立法院長　游錫堃非常贊成：這樣講正合我意

爭取客家鄉親支持　賴清德力推六項客家政見

爭取客家鄉親支持　賴清德力推六項客家政見

戰貓蕭美琴台中連趕6場助講　與孩子分享聖誕故事

戰貓蕭美琴台中連趕6場助講　與孩子分享聖誕故事

關鍵字：

黃健庭侯友宜陳怜燕掃街拜票2024立委選情2024六都立委2024台南市立委

讀者迴響

熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

更多

最夯影音

更多
洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面