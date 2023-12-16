黃健庭協同陳怜燕　南下台南帶領姐妹掃街拜票

▲中國國民黨黃健庭秘書長、侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中國國民黨黃健庭秘書長，協同侯友宜全國婦女後援會總會長陳怜燕，率領台南市婦女後援會總會長童小芸等姐妹，走進東區崇德市場，為侯友宜催票請託並感受選民聲音。

黃健庭秘書長由台南市黨部主委林進旺以及立委候選人陳以信、姚正玉陪同，率領一支熱情洋溢的輔選娘子軍，踏入熙熙攘攘的崇德市場，開展一場別開生面的選舉掃街活動。此次活動不僅拉近政治與民生距離，更是為了深入了解選民需求，凝聚婆婆媽媽的力量。

黃健庭秘書長在活動開始前表示，這次掃街是凝聚眾人的力量，期待透過接觸選民，聆聽他們的聲音和關切議題，以更貼近的方式訴求選民的支持，共同打造更美好的未來。

整個掃街活動充滿了選舉的緊張感和市場的熱鬧氛圍。陳怜燕總會長身穿選舉服，携手志工們穿梭於市場的巷弄之間，主動與市民交流，徵詢他們對於選區發展的期望和建議。

在活動現場，林進旺主委表示：「這次掃街是一個雙向的溝通機會，希望不僅能夠向選民介紹我們的政見，更能夠聽取他們的聲音，將民意融入我們的施政計畫中」。

除了政治宣傳，選舉團隊還特地準備了小禮物菜瓜布，送給市場的居民，表達對他們的感激之情。童小芸總會長強調：「這些小禮物雖然簡單，但是我們對選民的真誠感謝，希望在未來的選舉過程中，能夠得到大家的支持」。

整個活動在熱烈歡愉的氛圍中結束，陳怜燕總會長與志工們共同總結了這次掃街活動的收獲，並表示將持續進行更多類似的活動，深化與選民的交流，共同建構更具活力和發展潛力的選區。