韓國瑜首度替蔡壁如站台遇斷電　妙回：你看選情多艱困！要幫小蝦米

▲國民黨不分區立委候選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選藍白合破局，但台中市立委選戰仍是「藍天白雲」，國民黨不分區立委候選人韓國瑜16日就替民眾黨台中市立委候選人蔡壁如站台，不料，正要致詞時突然斷電，他則幽默表示，「蔡壁如這次選情多麼艱困，連麥克風都斷電了，代表她財政困難啦！」

蔡壁如16日晚間在清水紫雲巖廟口開講，是韓國瑜首次替蔡壁如站台，不料，他正要拿起麥克風致詞時卻突然斷電，有支持者就不滿大喊「缺電啦！」

韓國瑜則幽默表示，「你看蔡壁如這次選情多麼艱困，連麥克風都斷電了，代表她財政困難啦！我們要幫助這個小蝦米」，而蔡壁如有兩項最重要的政見，將來他進立法院一定盡力配合，第一就是要將捷運藍線從台中火車站趕快通到台中港、梧棲；第二，蔡壁如跟台中市長盧秀燕都希望台中火力發電廠在2029年能停止燃燒煤炭，空氣汙染絕對不能再嚴重下去。

此外，韓國瑜也提到，「我們已經給民進黨30年了」，過去大家是看中民進黨清廉、勤政、愛鄉土，現在的民進黨貪汙腐敗得這麼嚴重，貪汙的都是老百姓的錢，「你喜歡錢OK、你愛錢OK、你喜歡抱著錢OK，請你去做生意，為什麼要汙染政治？」

韓國瑜最後強調，因此，國民黨總統候選人侯友宜和他都堅持恢復特偵組，「特偵組就是只辦大官不辦小官」，總統、立委貪汙就是特偵組來辦，將來他們進了立法院也歡迎特偵組來查，「我們不貪污，我們完全不害怕！」