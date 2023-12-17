豆漿「一半是油」喝錯反而會胖　醫曝最佳飲用時間：還能幫助排便

▲豆漿「一半是油」喝錯反而會胖，醫生分享最佳飲用時間。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人減肥時會喝豆漿，補充蛋白質及各種營養，不過減重醫師蕭捷健在臉書提醒，豆漿其實有一半是油脂，容易一不小心就攝取過多熱量，減糖減油還是比增加蛋白質來得重要，所以喝豆漿也要選對時機，若以碳循環飲食為例，豆漿就適合在「低碳水日」飲用。

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▲蕭捷健表示，豆漿有一半是油，喝太多反而不利於減肥。（圖／翻攝自減重醫師蕭捷健臉書）

減重醫師蕭捷健近日在臉書分享，由於豆漿有很多蛋白質，有些人進行高蛋白飲食時，可能會狂喝超商的豆漿或含糖高蛋白飲，結果發現體重一直沒有下降，主要原因就是忽略了同時攝入的碳水和脂肪量。

蕭捷健拿超商某牌的濃豆漿舉例，濃豆漿每一份有20克蛋白質，同時擁有10.9克脂肪，裡有一半是油脂，換算成熱量會超過100 大卡，若再加上裡面的碳水化合物熱量35大卡，等於光喝這瓶豆漿，每一份就會多攝取至少135大卡熱量。

至於含糖高蛋白飲，蕭捷健一樣拿超商某牌舉例，該款含糖高蛋白飲每一份有20克蛋白質，雖然比較脂肪低，但碳水含量有25克，相當於是100大卡的澱粉，所以喝了這瓶含糖高蛋白飲，相當於吃了半碗飯或半顆貝果。

減重雖然要攝取足夠的蛋白質，但他建議，減糖、減油還是比增加蛋白質更重要，若有執行碳循環飲食，運動日或高碳水日可以喝含糖高蛋白飲，裡面的糖可以幫助運動效能、幫助增肌。

低碳日則可以選擇喝豆漿，裡面的含糖量低，比較不會刺激胰島素來影響脂肪燃燒，「我們在進行低碳水時，本來就可以多攝取一些好油脂，畢竟油脂也能維持皮膚健康和排便順暢」。

▼豆漿可以選擇在低碳日飲用。（圖／翻攝自減重醫師蕭捷健臉書）



