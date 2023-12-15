下班爽嗑鹹酥雞！老饕激推「2品項」吃得出功夫：沒賣就不買了

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下班爽嗑鹹酥雞！　老饕激推「甜不辣、魷魚」：沒賣就不買了

▲▼鹹酥雞,雞排,炭烤雞排,垃圾食物,甜不辣,油炸食物,米血。（圖／記者姚南宏攝）

▲鹹酥雞是許多人的宵夜首選。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

鹹酥雞是台灣特有的美食，更是許多人宵夜的好夥伴，但隨著物價上漲，同樣的價錢能買到的品項也越來越少，就有網友指出，到鹹酥雞店不用思考，無腦點的品項是什麼？對此，許多網友點名甜不辣、魷魚，都是鹹酥雞店必點的項目。

原PO在PTT發文，「你到鹹酥雞攤不經思考，必點的品項是什麼？」身為社畜的他，下班後能夠有鹹酥雞的陪伴，再配上啤酒，在家裡看電視耍廢，絕對是一天中最開心的時光，「如果你到鹹酥雞攤，不經思考，你的必點的品項是什麼？」

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貼文一出，許多老饕點名甜不辣、魷魚，「鹹酥雞、魷魚大份各1」、「魷魚，可是能把魷魚炸得好的真的不多，很多炸出來都黏糊糊的」、「甜不辣，無雷，魷魚我要看攤位，有些會有臭酸的味道」、「鹹酥雞、甜不辣、魷魚」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友大推甜不辣、魷魚。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有其他人大推，「雞皮、雞蛋豆腐，有夠吸油有夠好吃」、「沒賣雞皮就走人」、「吸收各種精華的銀絲卷」、「炸米血炸得好吃，酥脆Q彈，才是厲害的攤」、「雞屁股」、「米血跟地瓜薯條」、「雞蛋豆腐、喜相逢」。

有些人為了怕胖，不敢吃鹹酥雞，不過知名營養師張家榕就表示，其實減肥也可以吃鹹酥雞，只是要掌握好秘訣，選雞肉、海鮮類、帶骨肉，不加九層塔，少點澱粉類、蔬菜類，餐點不另外加醬、不加梅粉，不過最重要的還是份量，「別太常吃的同時，重點還是份量不失控」。

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