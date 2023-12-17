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象鼻岩斷裂　台大地質教授4年前才說「要千年才會塌」尷尬了

▲瑞芳象鼻岩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳深澳象鼻岩「象鼻斷裂」，地質教授4年前才預言「至少要千年才會坍塌」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市瑞芳深澳的打卡聖地「象鼻岩」16日下午發生坍塌，瑞芳區公所事後證實，由於海水長期沖蝕及自然風化，岩體象鼻部分斷裂沉入大海，正式宣告該景點走入歷史。其實台灣大學地質系教授徐澔德4年前曾經預告，象鼻岩至少還要上千年才會因為侵蝕而坍塌，沒想到才4年象鼻岩就發生斷裂。

象鼻岩是瑞芳深澳著名的自然地景，當地的特殊地質加上長期受到東北季風侵蝕與海浪拍打，最終形成一個天然的海蝕洞，由於外型神似伸長鼻子的大象，而得名「象鼻岩」，不料有遊客16日下午1點55分在象鼻岩旅遊時，目睹岩體鼻子部分突然崩落掉入海裡，讓這個景點正式走入歷史。

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▲新北瑞芳,象鼻岩。（圖／記者郭世賢攝）

▲新北瑞芳「象鼻岩」崩坍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「象鼻岩」16日下午1點多發生坍塌，景點正式走入歷史。（圖／記者郭世賢翻攝）

交通部觀光署4年前曾在YouTube上傳「象鼻岩」介紹影片。台灣大學地質系教授徐澔德在影片中指出，「象鼻岩」地質年歲已有1500萬年，地層是中生代的南港層，屬於一種淺海的厚層砂岩層，在海洋長期不斷的侵蝕作用下，水平弱面和斜的節理弱面接連崩塌，最終形成「海蝕拱門」這種特殊地貌。

徐澔德表示，其實台灣正的海蝕拱門數量不少，不過類似「象鼻岩」這種單邊的海蝕拱門，只有這個地方唯一一個，雖然可以預料在時光的演化下，象鼻岩未來有一天會整個塌掉，「我相信這個（情況發生），至少也要上千年吧」。不料象鼻岩4年後象鼻岩就發生斷裂，讓不少網友感嘆「可惜一個好的景點消失了」。

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