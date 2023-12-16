獨／瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

記者郭世賢／新北報導

位於新北市瑞芳深澳的「象鼻岩」，今（16日）下午1點55分斷裂崩塌，而現場影片也曝光，象鼻部位消失疑墜入海裡，至於詳細原因有待調查釐清。

▲新北瑞芳「象鼻岩」象鼻部位硬生斷裂崩塌。（圖／記者郭世賢翻攝）

「象鼻岩」位於瑞芳深澳，屬天然的海蝕洞，因近似伸長鼻子的大象而得名，由於長期受到東北季風侵蝕與海浪拍打，造就出如此特殊的景觀，在北海岸象鼻岩岬角，還可以看到因差異侵蝕和軟硬質地的不同，而形成的蕈狀岩及蜂巢岩，看到這些奇形怪石，不禁令人讚歎大自然的鬼斧神工。