瑞芳「象鼻岩」斷了！崩坍原因曝光　區公所警告：勿再前往

記者邱晟軒／綜合報導

新北市東北角著名的景點「象鼻岩」今（16）日下午「象鼻」崩塌，消息曝光後震驚許多遊客。對此，瑞芳區公所發文證實，象鼻岩因海水長期沖蝕、自然風化而斷裂，緊急呼籲民眾勿再前往。

新北市瑞芳區公所Ruifang District Office,NTPC稍早在臉書粉絲團發文說明，象鼻岩因為特殊地質景觀吸引許多遊客，但於12月16日下午1時55分許，因海水長期沖蝕及自然風化造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，加上近日東北季風來襲，呼籲民眾這段期間勿再前往。

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▲象鼻岩崩坍前後對比照 。（圖／新北市觀旅局提供）

區公所表示，建議遊客仍可前往觀賞安全性較高的酋長岩，同時享受漁港風光，還有海天步道以及小卷米粉、鯊魚羹、炸白帶魚等海鮮美食可以品嚐，然後還可以順遊鄰近深澳鐵道自行車、八斗子車站等景點。

「象鼻岩」位於瑞芳深澳，屬天然的海蝕洞，因近似伸長鼻子的大象而得名，由於長期受到東北季風侵蝕與海浪拍打，造就出如此特殊的景觀，在北海岸象鼻岩岬角，還可以看到因差異侵蝕和軟硬質地的不同，而形成的蕈狀岩及蜂巢岩，看到這些奇形怪石，不禁令人讚歎大自然的鬼斧神工。

▼新北瑞芳「象鼻岩」崩坍。（圖／記者郭世賢翻攝）