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「象鼻岩」崩斷沉海成歷史！　網憂下一個...「恐被斷頭」

象鼻岩鼻子不敵風浪，16日下午崩塌沒入大海，網友憂心下一個消失的恐是野柳女王頭。（圖／翻攝自瑞芳公共論壇臉書、交通部觀光局提供）

▲象鼻岩鼻子不敵風浪，16日下午崩塌沒入大海，網友憂心下一個消失的恐是野柳女王頭。（圖／翻攝自瑞芳公共論壇臉書、交通部觀光局提供）

圖文／CTWANT

東北角的打卡聖地象鼻岩，16日下午1點55分鼻身斷裂，石沉大海，正式宣告該景點走入歷史，原因疑似是下大雨，加上風浪太大，導致「鼻子」斷裂崩塌，僅剩象身，網友們錯愕不已，甚至引發不少人擔憂，野柳女王頭恐怕就是下一個象鼻岩。

象鼻岩今天下午往後只能從照片回憶，民眾得知後不敢置信，引發討論，甚至不少人認為，野柳的女王頭恐是下一個走入歷史的景點，據了解，女王頭在1962年時，被當時的大學生的業餘攝影師吳東興拍下，照片在「被遺忘樂園攝影展」中展出並命名為「女王頭」，讓野柳一夕間成為觀光勝地。

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不過女王頭長期受風化影響，「脖子」越變越細，從2006年的144公分，到2013年僅剩126公分，減少了18公分，專家在2018年時曾推估，女王頭就算未受到地震影響，持續風化下，恐在10年到15年後，有可能會因為頸部無法承受頭部重量「被斷頭」。

女王頭的存亡也引起園方密千關注，2021年時曾甚至邀集專家進行奈米技術試圖補強，但效果不佳，如今隨著象鼻頭下台一鞠躬，不少人也擔憂紛紛喊，「感覺下一個就是女王頭了」、「女王頭拜託撐久一點」、「女王頭加油啊」。

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