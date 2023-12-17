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技術斷層！台鐵1成資深檢修員要閃人　明年招800人、找老師傅回鍋

▲▼樹林調車廠內台鐵員工正在替各型列車進行維修保養。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵檢修人力約有將近1成將在公司化後優退離，其中不乏許多資深人員。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年1月公司化離退潮估1100人，13%副站長決定閃人，列車長、調車員、檢修員各有近1成人力要走，工會示警，關鍵人力不少是技術成熟的資深人員，明年初上千人力缺口恐衝擊春運。準台鐵公司董座杜微表示，逾900名特考新人春節會投入營運，明年2、3月再招800多人，未來要找退休老師傅「回娘家」傳承。

台鐵重點栽培中生代、台北站百年首位女站長胡詠芝在台鐵轉型公司化前夕，爭取轉調觀光署，台鐵點頭同意明年3月轉調，還有更多站務員、列車長和檢修人員也選擇提早離退，讓台鐵明年元旦一掛牌國營公司，半年內得先面對最多1100人力流失挑戰，其中不少是台鐵長期培養且技術、專業達顛峰的資深人員，而這並非是一個蘿蔔一個坑可解決的困境，新進人員技術養成陣痛期，恐怕會讓台鐵公司一掛牌就走得磕磕絆絆。

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根據台鐵官方統計，截至12月中，申請明年1至6月優退離有990人，其中包含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等行車關鍵人力有384人，其它站務和行政人力有606人。由於後續還可能會有員工提出優退離，台鐵原預估明年6月底前最多1300人優退離，如今下修為1100人。

▲▼樹林調車廠內台鐵員工正在替各型列車進行維修保養。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵預估明年初期將有1100人離退。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵優退離人數還不包括864名申請想要轉到其他公務單位的員工，假設台鐵未來同意一部分人轉調，加上後續增加優離人數，明年公司化後推估可能有近2千名員工離開，接近營運8分之1人力。

津貼不如司機員　副站長、列車長離退率也高

根據產工分析，截至10月底，領留才津貼3000元的司機離退人力占比2.5%，僅有39人離退，而領留才津貼2000元的副站長，離退人力高達13%，約有70人，且人數持續增加；列車長離退則有73人，佔了列車長員額9.2%；調度員離退有13人，流失8%人力；調車人員離退89人，人力也跑了9%；檢修人員則有90人明年公司化就閃人，人力流失比例達9%，除司機員外，各關鍵人力流失大多在1成上下。

朱智宇則表示，這顯然是留才差別待遇下造成的結果，司機員留才津貼3千元，危險津貼從1200元提高到3千元，但以運務人員舉例，留才津貼才2千元，其中副站長等完全沒有危險津貼，列車長要跑車才有，並非固定津貼，調車人員過往曾因職災殉職，也沒有調升危險津貼，導致除司機員外，其他關鍵人力在公司化後流失都上看1成左右，未來台鐵公司化只能保證火車會走，服務品質不一定有保證，籲台鐵重新檢視所有職種留才和危險津貼留人。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵公司化後，列車長和副站長離退率也不低。（示意圖／記者李毓康攝）

由於台鐵今年鐵路特考已錄取933人，10月底陸續報到訓練，目標要投入113年公司化後首次春節疏運，不過朱智宇示警，這批特考新進人員訓練期程預估要4個月，也就是2月底才完成，台鐵明年春節疏運可能有1千名人力缺口，即便縮短新人專業訓練時程，也可能衍生問題，都會衝擊春節疏運。

不過更讓人憂心的是，攸關台鐵安全關鍵之一的維修人力恐陷青黃不接困境，全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，明年公司化後司機員離退潮不嚴重，比較嚴重的是關鍵技術人力譬如火車維修等衝擊較大，未來新進人力技術上可能會出現斷層、銜接不上，政府或台鐵端不出好的牛肉留人，無論是車輛維修品質，或者是軌道、電車線維修保養等，令人憂心人力流失出現惡性循環，可能衝擊行車安全。

薪資福利沒改善　招募新人仍留不住恐衝擊安全

台鐵企業工會研究組組長林佑哲也語重心長指出，台鐵公司化真正的問題，先是留不住人才，即便未來招募新人，從業人員的薪資福利和待遇沒有改善，依舊留不住人。

林佑哲說，台鐵雖然引進許多新車，但仍有許多老舊車輛，且不管是電務或是工務，台鐵屬於傳統鐵路，許多設備老舊，需要有資深人員傳承技術和經驗，但公司化後許多資深人力退離，年輕人難以銜接，養成需要一段時間，加上若台鐵開出的薪資條件和福利不好，新進從業人員發現不如預期，又可能會跳槽，人員流動下，不管技術或是文化都無法保留，連帶影響安全。

▲▼末代台鐵局長、首任臺灣鐵路公司董事長杜微專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲末代台鐵局長、首任台灣鐵路公司董事長杜微表示，明年要招募800多名新從業人員。（圖／記者李毓康攝）

台鐵局末代局長、台鐵公司首任董事長杜微受訪表示，基層關鍵人力養成，不排除公司化後會有過渡期，因此將會加強教育訓練，並把退休老師傅請回來，協助進行長期性1年訓練，來補足技術傳承不足處。

台鐵公司從業人員薪資年底出爐　年薪將高於留任人員　

明年春節疏運將是台鐵公司化首關挑戰，杜微表示，今年特考933人已在訓練中，未來仍要通過檢核，春節疏運將以支援性質投入工作場域，邊做邊學，2月中到2月底訓練完成將可正式獨立上線，補優退人力缺口，攸關關鍵人力部分，明年1月中到1月底就可先上線，明年春節疏運絕對不會減班，新車運能很大，春節運能還能增加。

杜微表示，明年公司化後預計2月或3月將舉辦從業人員招考，預估招募800多人，明年4月到5月就可報到，下半年上線，針對公司化後招募的從業人員薪資也在研議中，年底出爐，將參考同業薪資水準，另從業人員雖然未來月薪不會比具公務員的資位人員高，但加上最多4.4個月年終獎金，年薪會優於台鐵現在的留任人員，明年即便虧損，從業人員仍會依照考績發放年終獎金。

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