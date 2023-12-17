台鐵票價凍漲28年首調漲！　估最快113年下半年實施

▲台鐵票價調漲。（圖／記者李姿慧攝）



文／中央社

台鐵票價凍漲28年，台鐵局長杜微明年元旦將接首任台鐵公司董事長，他今天接受專訪時表示，台鐵公司董事會明年第1季就會審查票價調漲案，若獲准調價，最快明年下半年實施。

台鐵今年5月針對多個版本的票價調漲研議案送到交通部，一直沒討論，交通部長王國材認為，應尊重未來台鐵公司的董事會。

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杜微今天接受中央社專訪時表示，台鐵公司明年1月1日成立後，會參考先前研議的票價調整方案，預計明年第1季提交新的版本到董事會審查，由董事會決定是否調整、調整方式及幅度，之後再報交通部。

杜微說，如果獲准調價，最快明年下半年就會實施。

台鐵最近一次調整票價是民國84年，目前票價費率以每人每公里含稅計算，區間車為1.46元、莒光號1.75元、自強號2.27元。

根據台鐵先前研議的方案，若採較低的報酬率1%方案，區間車費率調為1.86元（漲27%）、莒光號調為2.02元（漲15%）、自強號調為2.53元（漲11%）。

杜微說，台鐵公司化後，票價調整與否對台鐵營運影響變小，因為根據公司化條例，因政策因素造成的虧損，須由政府補貼，也就是票價調漲可增加台鐵票箱收入，若政府考量不調漲，則由政府補貼台鐵的票價差額。

前交通部長賀陳旦一向支持台鐵票價應調漲，他接受中央社記者訪問表示，讓台鐵票價回到合理財務結構，台鐵才有辦法真正了解營運成本及訂定票價策略。

賀陳旦也反對部分人士所認為台鐵調漲票價會造成通膨，他說，就像水價和電價不是一次漲足，也不是反映到所有消費者身上，可以分級、分階段調整，但不該一直不動，扭曲事實。