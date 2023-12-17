12年新高！台鐵今年行車事故異常619件　準董座：公司化首年降2成

▲台鐵今年1月到10月行車事故和異常高達619件。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

2021年太魯閣號事故奪49條人命，要求台鐵改革聲浪高漲，讓推20多年無果的台鐵公司化，將在明年元旦跨出歷史性一步，不過公司化前夕，台鐵今年1到10月行車事故和異常619件，反創12年新高，除外力入侵事故外，6成為車輛和運轉設備故障。台鐵公司首任董座杜微宣示，公司化首年行車事故、異常將降低2成。

台鐵自普悠瑪號出軌、太魯閣號事故後，不斷推動安全改革，更將明年元旦組織變革轉型國營公司，被視為台鐵改革邁歷史性一大步，不過根據統計，台鐵今(112)1月到10月行車事故和異常有619件，造成22死、7傷，619件不但是民國101年以來同期新高，相比去(111)年同期1月到10月540起，增加了79件，多了近15%，也比發生太魯閣號事故110年的1月到10月582件多，增加了6%。

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根據分析，今年1至10月619件行車事故或行車異常事件中，約有6成為車輛和運轉保安設施等故障，為最大宗，而其他造成22死、7傷事故都是民眾或外力入侵事件，包括9件平交道事故有4死3傷、15件月台跳軌共12死3傷，以及7件入侵路線共6死1傷，死傷事件非歸責台鐵責任。

9月連2起出軌事件 前交長：如何改善社會觀瞻

今年9月台鐵更發生2起出軌事件，包括9月14日蘇澳新站因抽換道岔作業，工程維修車疏於注意轉轍器開通方向，導致擠岔後出軌，所幸無影響正線行車；9月21日凌晨時段維修工程車於楊梅站未確認道岔開通方向，以推進方式前進，導致載運石砸車第1軸車輪落下出軌，經搶修後路線恢復雙線行車。

▲交通部前部長賀陳旦。（圖／記者李姿慧攝）

交通部前部長賀陳旦受訪時表示，這些事故或異常事件不管多或少、處理是否更有效率，台鐵要正視乘客的感受，有些嚴重事件令人擔心如何改善社會觀瞻，社會大眾最在意的，第一就是人命，第二是出軌，列車出軌即便未在正線，哪怕在調車場，也會影響列車發車，後方列車可能也受影響導致誤點，即便沒出人命，仍要考慮顧客感受。

台鐵局末代局長、也是台鐵公司化後首任董事長杜微接受《東森新媒體ETtoday》專訪說明，今年1到10月或甚至到11月重大事故為0，一般事故也下降6%，至於故障或行車異常事件增加，絕大部分為車輛和設備老舊導致。

行車異常不減反增 首任董座曝3原因：禁隱匿不報

針對公司化前夕，台鐵致力安全改革，行車異常件數卻不減反增，杜微坦言，今年故障事件比較多，有一部分是因為車輛和設備老舊，這部分會加速汰換，努力強化老舊車輛和設備維修；但還有一大原因是因為行車事故和異常算法今年改變了，以前ATP列車自動防護系統故障，不列入異常事件，今年起他要求要將ATP異常算入故障；此外，為建立安全文化，以前可能有異常隱瞞未報，今年起要求都不能隱匿，必須通報，這也是整體異常事件變多的原因之一。

▲末代台鐵局長、首任台灣鐵路公司董事長杜微接受《東森新媒體ETtoday》專訪。（圖／記者李毓康攝）

杜微強調，台鐵明年公司化後將會大幅改善，旅客因為台鐵行車運轉問題發生死傷的重大事故將保持0紀錄外，一般事故和異常事件明年都要降低2成，除推動設備和老車汰換外，包括加強車輛維修或運轉保安裝置維修訓練，此外過往有些設備要等到用到壞掉才更換，他認為這部分不要省，該汰換的就全面汰換，明年將持續更換老舊設備。

此外，台鐵也指出，為進一步降低人車入侵台鐵路線的死傷事故，台鐵正全面改善路線環境、加裝圍籬避免人員入侵、開放1933專線電話等，防止事故發生，並利用車站跑馬燈列車LCD網路及電視託播等，宣導民眾愛惜生命、遵守交通安全規則。

設安全管理委員會 外部專家監督台鐵安全

不僅是汰換老舊設備、降低人車入侵台鐵路線，台鐵公司化後組織也將強化安全體系，杜微表示，台鐵公司未來不能遇到一個事故檢討改善了事，將站在預防性和風險管理角度，在董事會層級成立安全管理委員會，由外部專家學者組成，包括交通部前部長賀陳旦，對公司管理系統規劃、檢討效能。

另外台鐵局現行系統不健全，運輸安全執行系統採臨時任務編組，杜微指出，未來公司成立後，將成立安全處，有正式編制人員，且直屬總經理管理，考核相關單位，安全管理系統也要落實到基層，未來全台四個分區營運處將會設置安全科，這些基層就會變成安全系統的手腳，未來也將推動5年安全計劃，將外部監督團體意見納入安全系統內。