辭中廣董事長？趙少康直球回擊爭議　郭正亮大讚：年輕人就喜歡這樣

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者宋良義攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康近日出席政大學生座談與接受網紅館長陳之漢的訪問時，對於是否辭中廣董事長的提問，皆直球對決。對此，前立委郭正亮昨（15日）表示，趙少康完全直球對決，年輕人就喜歡這樣子，並認為，趙少康與國民黨總統侯選人侯友宜目前的選戰分工是對的。

政治大學學生會邀請藍綠白三組副總統候選人，各自與學生座談，13日趙少康出席時，有學生向趙少康提問，要不要辭去中廣董事長，趙少康嗆辣回應，「你愈逼，我愈不會辭！」然而，14日接受館長專訪時，趙少康又被問了同樣的問題，趙少康這次則直言，若民進黨總統候選人賴清德拆萬里老家違建，他就辭中廣董事長。

面對趙少康連日直球回應爭議問題的表現，郭正亮在節目《盧秀芳辣晚報》中表示，趙少康就是針對話題、議題、時事不斷開攻，然後，去最艱苦、侯友宜不好駕馭的地方，譬如，去上館長的節目、去上賀瓏的節目，這一類的年輕人的地盤。

郭正亮點出，最近兩天，YouTube發燒排名前五，有兩支是趙少康的影片。郭正亮認為，「趙少康就是完全直球對決，年輕人就喜歡這樣」。郭正接著說明，趙少康真的是想什麼就講什麼，講錯沒關係。

不過，郭正亮也坦言，雖然趙少康講的一些事情，他也不同意，比方說，台灣的AI領先中國大陸？可是趙少康真的就這樣想，也沒有裝。

此外，趙少康先是在學生座談辣回學生的提問，接著又在館長的節目對賭賴清德，郭正亮說，「他後來在接受專訪對賭，這個漂亮！」因為對賭一定會變成新聞，這個對賭很厲害，會給對方壓力。

最後，郭正亮還提到，造勢的部分就讓趙少康去講，侯友宜則是穩重地一個政策、一個政策這樣推出來，南部還有王金平、韓國瑜開始全面發動，然後，侯友宜到中部以南用全台語，並直呼，「這個選戰分工模式愈來愈明顯，這樣打都是對的」。