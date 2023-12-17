台鐵局走入歷史！明年公司化「本業拚200億新高營收」　擬漲票價

▲台灣鐵路管理局招牌將在12月31日卸下，走入歷史，113年元旦掛牌公司化。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

12月31日午夜，「台灣鐵路管理局」這塊招牌將熄燈走入歷史，「國營台灣鐵路公司」113年元旦正式掛牌。公司化的台鐵究竟能不能翻轉百年沉痾、華麗轉身，首任台鐵公司董座杜微表示，公司化首年客貨運營收要破200億元創新高，第一季檢討票價、有機會明年下半年上路，117年轉虧為盈，台鐵蛻變幸福企業。

已有136年歷史的台鐵，走過清朝、日治時代到光復，1948年改組為「台灣鐵路管理局」，75年後這招牌將在2023年12月31日走入歷史，明年元旦公司化寫下歷史新頁，背後有普悠瑪號、太魯閣號事故67條人命的慘痛代價，但台鐵換了招牌，究竟能帶來甚麼改革？

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末代台鐵局長、也是台鐵公司首任董事長杜微接受《東森新媒體ETtoday》專訪表示，台鐵公司化後最大轉變就是公司治理，台鐵局過往背負沉重包袱包括長期負債等都可去除，公司化後將展開新局，將有個很好的開始，未來配合政策性任務，政府也會給予協助和補貼，公司經營彈性也較大，今年台鐵客貨營收預估有171億元，明年公司化首年營收拚創新高，客貨運收入要超過200億元。

▲末代台鐵局長、首任台灣鐵路公司董事長杜微接受《東森新媒體ETtoday》專訪，宣示明年客貨營收可破200億元新高。（圖／記者李毓康攝）

被列為普悠瑪號事故總體檢改善項目之一的台鐵票價合理化，事故後5年依舊被束之高閣，不但已凍漲28年，區間車票價更比北中南捷運低廉，也讓台鐵局虧損由全民買單，台鐵公司化後，即便首年客貨收入可望200億元，不過台鐵公司113年預算案虧損為74.9億元，若扣除多項一次性必要費用支出，首年預估虧損數仍有42.47億元，票價是否合理化調漲，也牽動台鐵能否永續經營。

票價凍漲28年「區間票比捷運便宜」 明年下半年喊漲

而根據台鐵公司化說帖內容，聲稱公司化後若可調漲票價，票價規劃分階段調整，區間車現行費率為每人公里1.46元，擬分年調整為每人公里113年1.93元、117年2.07元、121年2.93元、之後每4年滾動檢討；假設運價沒有調整，營運虧損補貼將採交通部折衷方案，自114開始補貼營運虧損。

若依此區間車費率推算，漲幅約32%，台北到板橋票價將從15元漲到19元，台北到新竹票價將從114元漲到151元。

杜微指出，針對票價調漲，目前「沒有方案」，這應該要由明年的「台鐵公司」來決定，不是由現在的「台鐵局」決定，台鐵局現在做的是依法每2年可檢討票價的研究，實務上等台鐵公司成立後，將會盡快擬定票價方案，預計明年第一季完成票價檢討案，接著提報董事會審核，預計明年3月或4月完成，之後再提報交通部，若順利的話，明年下半年有機會調漲票價，反映部分成本，未來如果票價沒有足額調整，也會爭取政府補貼。

▲杜微預估117年台鐵公司會計帳轉虧為盈。（圖／記者李毓康攝）

根據台鐵規劃，113年公司成立後，將優先推動5處基地招商開發，包括台北市東安街和塔城街土地、基隆市光明街土地、高雄市自立路土地等開發，以及鳳山車站開發大樓ROT招商；114年鎖定桃園、中壢、內壢、台中國光、台南、嘉義、高雄車站大樓周邊，以及北中南部分土地。預估113年資產開發收入達35.33億元、115年達43.6億元、117年上看81.59億元。

杜微指出，明年公司化首年台鐵雖仍需借貸50多億元，但預計115年就可還清，屆時現金流不會再有短期負債，會計帳因折舊問題，預估117年轉虧為盈。

115年新車全面到位「運能增4成」 準點率明年拚97%

末代局長接任公司化首任董座，如何帶領台鐵走出新局，杜微說，確保安全仍是優先項目，將竭盡所能讓台鐵行車運轉和營運安全到位；第二要提升服務並讓民眾有感；第三，善用公司化去除包袱的基礎，發揮經營成效、永續經營；第四，要讓台鐵公司變成幸福企業，績效全體同仁共享，透過實質獎勵激勵員工。

▲台鐵新車將於115年全數到位，圖為EMU3000型新自強號。（資料圖／台鐵）

杜微強調，台鐵採購新車已陸續投入營運，115年新車將全部到位，屆時運能可再提升3成5到4成，服務更多旅客；另透過設備更新，台鐵公司化後準點率會再提升，今年準點率為96%，明年公司化首年將達到97%，後面目標會再成長；未來也將更新自動票務系統、閘門和旅客資訊系統，預計明年發包，114年可陸續上線，115年全面完成。

元旦台鐵辦公司化揭牌喜事 工會辦「告別式」

台鐵預計明年元旦將舉辦揭牌儀式，並宣示要讓台鐵公司華麗轉身成幸福企業，不過台鐵揭牌辦喜事之際，台鐵企業工會則將舉辦「告別式」。

台鐵企業工會秘書吳長智說，在許多配套還未完善下，政府強推台鐵公司化，為公司化而公司化，台鐵局「被終結」，被迫熄燈，工會將舉辦「告別式」，發出無言的抗議。