元旦航班緊張！桃勤工會發起12／31起不加班　董座：溝通的門還沒關

▲桃勤發起12/31起不加班，衝擊元旦連假航班行李作業。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

負責旅客行李、貨物裝載和客艙清潔的桃園航勤昨(15日)勞資協商，不過雙方對地勤服務費和年終獎金等未達共識，桃勤企業工會發出動員令，要求各會員12月31日起實施「停止加班、準時下班」，恐衝擊元旦航班行李業。桃勤公司董事長林祥生表示，溝通的門還沒關閉，也會進行人力有效調度，不會影響元旦航班。

桃勤公司企業工會昨發出動員令，內容指年終將近，工會與公司協商，公司未表達善意回應。「近來它家航空公司頻頻在媒體上大肆宣揚利多，無形在打擊桃勤員工士氣，30多年來萬物齊漲，唯有華航費率不漲，我們不要看著別人賺錢而自己流著淚，弟兄整天為趕飛機卻沒了健康身心，這是不正確的，請公司善待自己的員工，賺錢有數，生命要顧，請會員12月31日起實施停止加班、準時下班。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃勤工會表示，勞資昨天談判過程不順利，工會才會有不加班動作，疫情過後，航空公司收益和機票單價都提高很多，但地勤服務公司營收無法雨露均霑，地勤服務費提高不如預期，航空公司機票單價提高，地勤服務費要應該跟著調整。

桃勤公司董事長林祥生今受訪時則表示，昨天勞資協商沒有達到期望結果，疫後航班恢復很快，各行各業缺工，也有勞動力不足情況，公司也努力盡快招募相關地勤人力，工會訴求準時下班維護健康，它對工會該行動出發點沒有反對，他個人也很在乎同仁健康以及陪伴家人，比待遇爭取調薪多少，同仁健康是他更在乎的問題，但也有同仁喜歡加班，減輕經濟負擔，他會盡量尊重員工意願，有的願意加班增加收入，不想加班的，也用開放態度面度，將盤點人力缺口有多少，再做人力有效調度。

林祥生強調，工會訴求出自善意，並非像其他行業有勞資衝突，雙方沒有達到共識的部分，會要求公司代表持續協商，協商的門沒有關閉。